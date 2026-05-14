Vì sao vẫn giữ nguyên quy hoạch 12 làn xe cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Thứ Năm, 17:31, 14/05/2026
VOV.VN - Cục Đường bộ đề xuất giữ nguyên quy mô quy hoạch 10-12 làn xe đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải dài hạn và phù hợp định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuyến cao tốc được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất giữ nguyên quy mô quy hoạch từ 10-12 làn xe đối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xuyên quá tải vào những dịp nghỉ lễ, Tết.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quy mô này đã được xác định tại Quyết định số 12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đơn vị này cho biết, hiện nay UBND TP Hà Nội đang triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2026. Trong đó có nhiều định hướng bổ sung, mở rộng và đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông song song với hành lang Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đáng chú ý là dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo hình thức PPP, hợp đồng BT. Tuyến đường này sẽ mở rộng đoạn từ Đại Cồ Việt đến Cầu Giẽ, kết nối liên thông với nút giao Đại Xuyên, với chiều dài khoảng 36,3km và mặt cắt ngang 90m gồm 16 làn xe.

Theo kế hoạch, dự án đã được HĐND TP Hà Nội thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư, phấn đấu thông tuyến vào năm 2027 và hoàn thiện năm 2030.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang triển khai dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tương lai kéo dài tới Phú Xuyên. Hiện dự án đã có nhà đầu tư tham gia triển khai.

Nhiều tuyến giao thông khác tại khu vực phía Nam Thủ đô cũng đang được quy hoạch đồng bộ với quy mô lớn như: tuyến Ngọc Hồi - Phú Xuyên từ 6-8 làn xe; tuyến trục phía Nam Hà Nội nối Hà Đông đi Phú Xuyên theo tiêu chuẩn cao tốc 4-6 làn xe; đường Vành đai 3.5 quy mô 6-8 làn; đường Vành đai 4 từ 6-12 làn xe cùng các trục kết nối Vành đai 4.5 và cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5B.

Ngoài hệ thống đường bộ, khu vực phía Nam Hà Nội còn được quy hoạch các tuyến đường sắt liên vùng và đường sắt đô thị nhằm tăng khả năng kết nối giao thông.

Theo tính toán của Cục Đường bộ Việt Nam, đến năm 2050 nhu cầu vận tải trên hành lang Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tăng mạnh. Cụ thể, đoạn từ Pháp Vân đến Vành đai 4 dự báo đạt khoảng 110.000 PCU/ngày đêm; đoạn từ Vành đai 4 đến Cầu Giẽ khoảng 99.800 PCU/ngày đêm.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, trong định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, hành lang Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ là một trong những trục động lực phát triển theo hướng Bắc - Nam, giữ vai trò kết nối Hà Nội với mạng lưới kinh tế quốc gia phía Nam và khu vực duyên hải.

Từ các cơ sở trên, đơn vị này đề xuất tiếp tục giữ nguyên quy mô quy hoạch tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ 10-12 làn xe như phương án đã được phê duyệt trước đó.

Phi Long/VOV.VN
Tag: Pháp Vân Cầu Giẽ cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Bộ Xây dựng Cục Đường bộ Việt Nam giao thông Hà Nội quy hoạch giao thông cao tốc Bắc Nam Vành đai 4 Quốc lộ 1A BOT Pháp Vân
Nghiên cứu mở rộng cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ lên 10-12 làn xe theo phương thức PPP
VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành là nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ theo phương thức PPP.

Thống nhất nghiên cứu, đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP
VOV.VN - Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về sự cần thiết phải nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP để đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xe con, xe khách ùn ùn đổ về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tối 25 Tết
VOV.VN - Đoạn từ cầu Tự Khoát (Thanh Trì) đến Trạm thu phí Pháp Vân dòng phương tiện đổ dồn về mỗi lúc một đông. Hôm nay (24/1) là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, rất đông người dân đã lựa chọn về quê ăn Tết sớm.

