Việt Nam thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng thành công

Sáng nay (20/5), tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi”. Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện nhiều bộ, ngành, bệnh viện và gia đình người hiến tạng tiêu biểu.

Theo Bộ Y tế, việc chọn ngày 20/5 hàng năm là “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng” nhằm tri ân những người hiến và gia đình người hiến đã đưa ra quyết định đầy nhân văn, cứu sống nhiều bệnh nhân trong thời khắc khó khăn nhất. Đây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến mô, tạng sau chết não, từng bước xóa bỏ rào cản tâm lý, tín ngưỡng và định kiến xã hội liên quan đến hoạt động này.

Sau hơn 30 năm phát triển, ngành ghép tạng Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép hiện đại như ghép tim, gan, phổi, ghép đa tạng, ghép tạng từ người cho chết não. Trong 2 năm gần đây, mỗi năm cả nước thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng. Nếu trước đây chỉ có 5 bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì hiện nay đã có 34 bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép triển khai kỹ thuật này.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thỉnh chuông hưởng ứng ngày “Hiến tặng mô, tạng”

Tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện hơn 10.878 ca ghép tạng; riêng năm 2024 đạt 1.212 ca và năm 2025 đạt 1.368 ca. Số người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời đã đạt hơn 177.000 người. Đặc biệt, số ca chết não hiến tạng đã có sự gia tăng trong những năm gần đây với 41 ca năm 2024, 66 ca năm 2025 và 25 ca trong những tháng đầu năm 2026.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác hiến và ghép mô, tạng tại Việt Nam vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hiện khoảng 90% số ca ghép đến từ người hiến sống, trong khi nguồn tạng từ người chết não - nguồn tạng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân cùng lúc vẫn còn rất hạn chế. Sự thiếu hụt nguồn tạng khiến nhiều bệnh nhân mất cơ hội được ghép kịp thời.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ghép mô, tạng là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của y học hiện đại, nơi khoa học kỹ thuật gắn liền với y đức và tinh thần nhân văn. Theo Bộ trưởng, sự thành công của ngành ghép tạng không chỉ đến từ trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ mà còn nhờ nghĩa cử cao đẹp của những người hiến tạng và gia đình người hiến.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng”

Bộ trưởng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những “đại sứ của sự sống” đã vượt qua đau thương để trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh. “Cho đi là còn mãi” không chỉ là thông điệp của chương trình mà còn là triết lý nhân văn được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến hiến, ghép mô, tạng; nâng cao năng lực chuyên môn; mở rộng mạng lưới điều phối và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối ghép tạng. Đồng thời, ngành y tế cam kết bảo đảm công khai, minh bạch trong việc điều phối nguồn tạng và tiếp tục chăm lo, tri ân các gia đình người hiến.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, hiến mô, tạng không chỉ là hành động y học mà còn là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, thể hiện sâu sắc tinh thần “cho đi là còn mãi”. Khi một sự sống khép lại, nhiều cuộc đời khác được mở ra nhờ những món quà vô giá từ người hiến tạng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng”

Phó Thủ tướng đánh giá cao những bước tiến của ngành ghép tạng Việt Nam với gần 11.000 ca ghép thành công, cứu sống hàng chục nghìn bệnh nhân. Đằng sau những thành tựu đó là tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ cùng sự hy sinh thầm lặng, đầy nhân ái của người hiến tạng và gia đình họ.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhu cầu ghép mô, tạng hiện vẫn rất lớn khi còn hàng nghìn bệnh nhân đang chờ được ghép tạng để duy trì sự sống. Vì vậy, việc thay đổi nhận thức cộng đồng, lan tỏa phong trào đăng ký hiến mô, tạng là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày hiến tặng mô, tạng

"Đây không chỉ là phát động một phong trào mà đang cùng nhau thắp lên một ngọn lửa của tình yêu thương, của lòng nhân ái và khát khao cùng nhau trao gửi đi thông điệp và nghĩa cử cho đi là còn mãi. Tôi cũng sẽ tự mình viết lá đơn đăng ký hiến mô tạng đúng ngày khởi xướng này", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Tại chương trình, Bộ Y tế đã công bố Kế hoạch “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5”; tổ chức truy tặng Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Y tế và tri ân các gia đình người hiến mô, tạng tiêu biểu, đồng thời phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng vì sự sống người bệnh.