Vĩnh Long: 9 người bị chó dại cắn, địa phương triển khai biện pháp ứng phó

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn xã Giao Long vừa ghi nhận một con chó được xác định mắc bệnh dại, tấn công và cắn 9 người. Trong đó, có 8 người đã đến cơ sở y tế tiêm ngừa, điều trị dự phòng bệnh dại. Hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Nuôi chó thả rông có nguy cơ lây lan bệnh dại sang người (Ảnh minh họa)

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 30/10 đến ngày 2/11/2026, tại ấp Phú Thành, xã Giao Long, một con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ đã tấn công, cắn 9 người và 1 con chó. Sau khi xảy ra sự việc, người dân phối hợp với chính quyền địa phương bắt giữ con chó.

Đến chiều ngày 2/11, con chó chết. Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với địa phương lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 4/11 xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại (Rabies virus).

Ngay sau khi xác định ổ dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại; hướng dẫn tiêu hủy chó mắc bệnh, đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo tại xã Giao Long.

Đối với những người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn, ngành chức năng đã phối hợp hướng dẫn đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị theo quy định. Đến nay, cơ sở y tế đã tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị theo phác đồ cho 8/9 người bị chó cắn. Riêng một trường hợp còn lại, chính quyền địa phương đang vận động để phối hợp hướng dẫn phòng, điều trị.

Trong thời gian tới, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường giám sát bệnh dại; rà soát, thống kê đàn chó, mèo trên địa bàn xã Giao Long để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, vận động người dân chủ động theo dõi sức khỏe vật nuôi, kịp thời khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên diện rộng.