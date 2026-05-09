Vĩnh Long kiểm tra, gỡ khó các dự án môi trường, hạ tầng phía Đông

Thứ Bảy, 17:12, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn kiểm tra thực địa Bãi rác An Hiệp, khu Bưng Lạc Địa cùng các dự án cầu Ba Lai 6, Ba Lai 8 (thuộc huyện Ba Tri và Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũ) nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm phía Đông tỉnh.

Tại Bãi rác An Hiệp, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tình trạng quá tải, xử lý nước rỉ rác, mùi hôi và tiến độ mở rộng các ô chôn lấp mới. Hiện, bãi rác tiếp nhận khoảng 250 tấn rác/ngày từ 16 xã, phường thuộc khu vực thành phố Bến Tre, Ba Tri và Châu Thành cũ. Ô chôn lấp số 16 đã đầy, trong khi các ô số 17, 18, 19 đang được đẩy nhanh thi công để bảo đảm khả năng tiếp nhận rác từ đầu năm 2027.  

Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long kiểm tra bãi rác An Hiệp

Đây là điểm nóng môi trường cần tập trung xử lý cấp bách, nhất là các vấn đề liên quan đến nước rỉ rác, thoát nước mưa, mùi hôi và khoảng cách an toàn môi trường với khu dân cư. Đồng thời, tỉnh định hướng giảm tải và tiến tới đóng cửa Bãi rác An Hiệp khi các nhà máy xử lý rác thay thế đi vào hoạt động ổn định.

Đối với các dự án Khu dân cư Lạc Địa, Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa và Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa là tổ hợp dự án có tính liên kết cao, gắn với sắp xếp dân cư, an ninh nguồn nước, bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa và phát triển hạ tầng khu vực.

Bãi rác An Hiệp là có hàng chục nghìn tấn rác tồn tại nhiều năm là điểm nóng về môi trường đang được khắc phục

Trong đó, dự án Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa có tổng mức đầu tư hơn 352 tỷ đồng, hiện cơ bản hoàn thành hạng mục hồ chứa; gói giao thông đạt khoảng 87% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 29 hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ di dời do còn khiếu nại về giá hỗ trợ và chưa đồng thuận với chủ trương đầu tư. Dự kiến của đơn vị thi công ngày 15/6/2025, dự án này sẽ hoàn thành, bàn giao chủ đầu tư đi vào vận hành. Riêng dự án Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa đạt khoảng 75% khối lượng thi công nhưng còn khó khăn về hạ tầng điện và đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành sau đầu tư.

Lãnh đạo Tỉnh ủy- UBND tỉnh Vĩnh Long khảo sát công trình cầu Ba Lai 8

Đoàn công tác cũng kiểm tra tiến độ thi công cầu Ba Lai 8 và cầu Ba Lai 6 - hai công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực ven biển, công nghiệp và logistics phía Đông tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, cầu Ba Lai 8 có tổng mức đầu tư 2.255 tỷ đồng, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển hướng Đông, kết nối tuyến ven biển và khai thác tiềm năng kinh tế biển, công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Theo báo cáo, dự án cầu Ba Lai 8 hiện các gói xây lắp đạt từ 17%-57% khối lượng; còn cầu Ba Lai 6 đang triển khai thi công cọc khoan nhồi, đúc dầm và nền đường dẫn. Các dự án vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và một số vướng mắc pháp lý đất đai.

Cầu Ba Lai 8 công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long

Qua kiểm tra thực địa, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long lắng nghe các khó khăn, kiến nghị của nhà thầu, đơn vị thi công; đồng thời yêu cầu các Sở, Ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, môi trường, nguồn vật liệu; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng phía Đông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối liên vùng.

Dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên sau 4 năm thi công

VOV.VN - Khởi công từ tháng 8/2022 với kỳ vọng cải thiện môi trường và giải quyết ngập úng, dự án cải tạo hồ Tứ Liên (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng...

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Tag: dự án môi trường gỡ khó các dự án môi trường vĩnh long bãi rác an hiệp
Siết chặt quản lý vệ sinh môi trường khi thi công các dự án tại Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Sửa Luật Bảo vệ môi trường 2020 sẽ "cởi trói" thủ tục cho nhiều dự án?

VOV.VN - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia, doanh nghiệp khi đề xuất hàng loạt thay đổi mang tính “cởi trói” thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép môi trường.

Đặc khu Cô Tô loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Đặc khu Cô Tô kiên định quan điểm lấy môi trường sinh thái biển đảo là “giá trị cốt lõi” và “lợi thế cạnh tranh bền vững”; tập trung phát triển du lịch xanh; sàng lọc nghiêm ngặt, loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

