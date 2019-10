Viwasupco thừa nhận nước đầu nguồn sông Đà có dầu bẩn

Sáng nay (14/10), đại diện Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy từ ngày 9 – 11/10/2019. Trong đó có diễn giải về dây chuyền công nghệ xử lý nước tại nhà máy.

Chất bẩn vẫn còn trên suối sau cơn mưa (Ảnh: Tiền Phong).

Viwasupco cho biết, vào khoảng 12h ngày 9/10/2019, nhân viên bảo vệ phát hiện ngoài cửa kênh dẫn nước hồ có váng chưa rõ nguyên nhân. Sau đó bảo vệ đã báo lãnh đạo Công ty cho hướng xử lý.



Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà máy đã đóng van cấp nước vào nước ở bể chứa trung gian và tiến hành xúc xả toàn bộ nước qua nhà máy thông qua van xả cặn đoạn từ nhà máy về đến bể chứa trung gian. Do không có nước về bể chứa nên đơn vị phải giảm áp để duy trì cấp nước.

Về việc xử lý váng dầu, Viwasupco đã sử dụng phao, gối hút dầu chuyên dụng trên kênh dẫn nước hồ 500m làm khu vực tách dầu và thu gom, vị trí đặt phao. Cửa kênh nhận nước dẫn nước từ hồ Đầm Bài đến Trạm bơm hồ nhưng cho chắn rác tại cuối kênh.

Về xử lý công nghệ, Công ty thực hiện chắn bổ sung than hoạt tính vào khu xử lý để tăng cường xử lý, cũng như châm tăng hóa chất xử lý trong đó có clo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế là 0,8 mg/l.