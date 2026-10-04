Vỡ kè chặn lũ gần trường học ở xã miền núi Nghệ An

Trưa 4/10, ông Phạm Viết Phúc, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý cho biết, khoảng 17h ngày 3/10, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước từ đầu nguồn dồn về khe Huồi Cáng.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, sau hơn một giờ mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về, một đoạn kè chặn lũ tại khe Huồi Cáng bị vỡ, dài khoảng 15m.

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục sau sự cố vỡ kè chặn lũ.

Đoạn kè nằm gần Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bắc Lý cùng Trường Mầm non Bắc Lý, có vai trò ngăn nước lũ, bảo vệ khu vực trường học.

Riêng tại Trường Mầm non Bắc Lý, nước tràn vào một số phòng học, khu ký túc xá, khu ở của giáo viên, làm ướt một số thiết bị, đồ dùng dạy học và đồ dùng phục vụ nội trú.

Địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an, chính quyền, giáo viên, người dân cùng máy móc tham gia xử lý, gia cố vị trí kè bị vỡ.

Sáng 4/10, hơn 150 người tham gia dọn dẹp, vệ sinh tại 2 trường học đảm bảo việc học tập của hơn 400 học sinh.

Sáng 4/10, khoảng 150 người tiếp tục tham gia khắc phục, dọn dẹp, vệ sinh khu vực trường học. Theo Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, công tác khắc phục tại Trường Mầm non Bắc Lý dự kiến hoàn thành trong chiều cùng ngày; tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bắc Lý có thể kéo dài đến sáng 5/10. Tuy nhiên, học sinh dự kiến vẫn đến trường, ăn ở bình thường vào ngày 5/10, không phải nghỉ học.