"Vợ khỏe không?" - Dòng chữ sau ca ghép phổi 8 giờ khiến vợ bật khóc

Suốt gần hai năm, căn bệnh xơ phổi khiến ông Đ.Đ.T. (59 tuổi, TP.HCM) luôn trong tình trạng thiếu oxy, phải ngồi ngủ và phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở 24/24 giờ để duy trì sự sống.

Giờ đây, người đàn ông ấy có thể hít thở bằng chính lá phổi mới được hiến tặng từ một nữ sinh viên 22 tuổi.

24 giờ sau ca ghép, khi được các bác sĩ cho vào phòng hồi sức, bà H.H. - vợ ông T. - lặng người nhìn chồng tỉnh táo sau cuộc đại phẫu kéo dài nhiều giờ. Ông chưa thể cất tiếng nói vì vừa rút ống nội khí quản, chỉ lặng lẽ cầm bút viết lên tờ giấy dòng đầu tiên: “Vợ khỏe không?”.

Thấy vợ bật khóc, ông lại cố viết thêm: “Em đừng khóc, anh chịu không nổi...”.

“Tôi biết anh đã vượt qua rồi. Cảm giác như có một phép màu xảy ra với gia đình mình”, người vợ nghẹn ngào kể.

Bệnh nhân đang hồi phục sau ca ghép phổi.

Ông T. được chẩn đoán suy hô hấp mạn tính do xơ phổi vô căn trên nền rối loạn lipid máu vào đầu năm 2025. Bệnh tiến triển nhanh khiến chức năng hô hấp suy kiệt, người bệnh phải thở oxy liên tục tại nhà và được xác định chỉ còn một cơ hội duy trì sự sống là ghép phổi.

Do không đủ điều kiện sức khỏe để đi máy bay, tháng 4/2026, ông cùng gia đình vượt hơn 1.600 km đường bộ trong bốn ngày từ TP.HCM ra Hà Nội để nhập viện tại Bệnh viện Phổi Trung ương và chờ nguồn tạng phù hợp.

Cơ hội đến vào ngày 17/7, khi Bệnh viện Phổi Trung ương nhận thông báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về nguồn phổi hiến từ một nữ sinh viên 22 tuổi. Nghĩa cử của người hiến không chỉ mang lại hy vọng cho ông T. mà còn mở ra sự sống cho nhiều bệnh nhân khác.

Ngay sau đó, bệnh viện phối hợp với các chuyên gia đầu ngành cùng Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Công an TP.HCM và Vietnam Airlines triển khai khẩn trương việc lấy, bảo quản và vận chuyển lá phổi hiến từ TP.HCM ra Hà Nội.

Sáng 18/7, ca ghép phổi bắt đầu. Sau khoảng 8 giờ phẫu thuật với sự tham gia của nhiều ê kíp chuyên môn, ca ghép hoàn tất thành công. Đến nay, sức khỏe người bệnh tiến triển thuận lợi. Ông được rút ống nội khí quản, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực sau ghép.

Không chỉ cứu sống một bệnh nhân, ca ghép còn đánh dấu bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật ghép phổi tại Việt Nam.

Ê-kíp tiến hành ghép phổi cho bệnh nhân.

Ngay trong quá trình thực hiện ca mổ, Bệnh viện Phổi Trung ương đồng thời triển khai chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép phổi và chăm sóc sau ghép cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Các bác sĩ được tham gia trực tiếp vào toàn bộ quy trình từ phẫu thuật đến hồi sức, chăm sóc sau ghép và xử trí các tình huống thực tế.

Theo Bệnh viện Phổi Trung ương, mô hình này sẽ góp phần hình thành mạng lưới ghép phổi trên cả nước, giúp người bệnh mắc bệnh hô hấp giai đoạn cuối có thêm cơ hội được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam.

Thành công của ca ghép cũng tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép phổi của đội ngũ y bác sĩ trong nước, đồng thời tạo nền tảng để Bệnh viện Phổi Trung ương từng bước xây dựng Trung tâm Ghép phổi vùng theo định hướng của Chính phủ, hướng tới mở rộng khả năng điều trị và nâng cao chất lượng ghép phổi trong những năm tới.