VOV đồng hành xây dựng các công trình “Biển ngọt Trường Sa”

Sáng 28/10, tại sân Golf Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ ký kết đồng hành phối hợp tổ chức giải Golf Swing for Trường Sa giữa 3 đơn vị: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải quân và Công ty TNHH KN Cam Ranh (thành viên của Công ty cổ phần Golf Long Thành).

Qua việc đồng hành cùng giải Golf “Swing for Truong Sa" Đài TNVN sẽ cùng chung sức chia sẻ một phần khó khăn với người dân và chiến sĩ nơi hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ ký, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định: Với cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa, Đài Tiếng nói Việt Nam từ nhiều năm qua đã trở thành người bạn đồng hành, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc giữa biển khơi, Tiếng nói Việt Nam luôn ngân vang, rút ngắn khoảng cách giữa đảo xa với đất liền. Do điều kiện sống tại Trường Sa rất khắc nghiệt, không chỉ là thiên tai mà còn sự khan hiếm của các nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là nguồn cung nước ngọt. Do vậy, việc tham gia tuyên truyền, đồng hành cùng giải Golf Swing for Trường Sa, để huy động kinh phí hỗ trợ quân và dân Trường Sa xây dựng các hệ thống máy lọc nước ngọt là một hoạt động hết sức ý nghĩa với người dân và chiến sĩ nơi hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc.



Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, đại diện đơn vị tham mưu tại giải đấu cho biết, hiện nay toàn quần đảo Trường Sa chỉ có 3 đảo lớn Song Tử Tây, Nam Yết, Trường Sa lớn có giếng. Các bể dự trữ nước, cùng một vài hệ thống lọc nước cũng được trang bị, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng cuộc sống của dân và quân miền biển đảo. Việc tổ chức giải golf “Swing for Truong Sa” với mục đích chia sẻ một phần khó khăn, nêu cao tinh thần đại đoàn kết với quân và dân miền biển đảo là một hành động đầy ý nghĩa, chung tay vì Trường Sa thân yêu của Ban Tổ chức.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân việc tổ chức giải golf “Swing for Truong Sa” là việc làm ý nghĩa đối với quân và dân Trường Sa.

Theo ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Golf Long Thành, Đại diện Ban Tổ chức thì giải golf “Swing for Truong Sa” sẽ quy tụ 132 golf thủ, toàn bộ ngân sách thu được từ chương trình sẽ được sử dụng để xây dựng các hệ thống máy lọc nước ngọt cũng như hỗ trợ một số nhu cầu thiết yếu khác tại quần đảo Trường Sa.

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Golf Long Thành, Đại diện Ban Tổ chức