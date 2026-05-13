VOV giành giải phát thanh xuất sắc nhất tại Hội nghị cấp cao Báo chí châu Á 2026

Thứ Tư, 10:51, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/5, Hội nghị cấp cao Báo chí Châu Á (AMS) lần thứ 21 khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Villa Nautica, Maldives, quy tụ hàng trăm lãnh đạo báo chí, chuyên gia truyền thông từ hơn 30 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần đầu Maldives đăng cai một trong những diễn đàn truyền thông lớn nhất khu vực.

Trong khuôn khổ AMS 2026 diễn ra lễ trao Giải thưởng Truyền thông Quốc tế Châu Á lần thứ 21 tại Maldives dành cho các tác phẩm xuất sắc. Năm nay, báo chí Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với hai tác phẩm được vinh danh ở hạng mục phát thanh và truyền hình. Đặc biệt, tác phẩm phát thanh “Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà: Mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính” của Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, giành giải “Tác phẩm phát thanh xuất sắc nhất”.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh: “Đây là thành tích nổi bật khi Đài Tiếng nói Việt Nam vượt qua gần 26 đài thành viên chính thức và gần 40 đài thành viên liên kết của AIBD trên toàn khu vực để giành chiến thắng ở hạng mục phát thanh, một trong ba giải thưởng duy nhất được trao".

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị

Trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đã trải qua lũ dữ và quá trình dựng nhà thần tốc, nhà báo Nguyễn Lan Phương đã ghi lại những câu chuyện xúc động về sự mất mát của người dân vùng lũ và bản anh hùng ca thời bình của tình quân dân bền chặt.

“Thời điểm tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp, dấu vết của trận lũ tháng 11/2025 vẫn còn đó, trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày "bão chồng bão", "lũ chồng lũ". Rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa cho kịp hoàn thành tiến độ để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Kết quả thật sự rất tốt đẹp. Những đêm thức trắng chạy lũ đã dừng lại sau cánh cửa thay vào đó là cảm giác bình yên thực sự, dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ”, nhà báo Nguyễn Lan Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ, thay mặt Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhận giải thưởng báo chí AIBD 2026

Tác phẩm “Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà: Mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính” còn có sự đóng góp của Bùi Anh Tuấn (dàn dựng), Nguyễn Phạm Huân (chuyển ngữ), Phạm Thị Hồng Huệ (thể hiện bài viết).

Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại AMS 2026 là dịp để các cơ quan báo chí trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nội dung đa nền tảng, đồng thời thúc đẩy hợp tác truyền thông trong thời đại số.

Tác phẩm "Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà: Mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính” của nhóm tác giả: Nguyễn Lan Phương, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Phạm Huân, Phạm Thị Hồng Huệ (Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam) đoạt giải dành cho tác phẩm phát thanh xuất sắc nhất của AIBD 2026

Hội nghị năm nay do Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình châu Á Thái Bình Dương (AIBD) phối hợp với Cơ quan Truyền thông công Maldives (PSM) tổ chức với chủ đề “Từ truyền thống đến công nghệ”. Phát biểu tại hội nghị, bà Philomena Gnanapragasam - Giám đốc điều hành, Chủ tịch Đại hội đồng Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng, công nghệ cần được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ để ngành truyền thông phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

“Đừng sợ công nghệ. Công nghệ là công cụ hỗ trợ, còn báo chí, truyền thông chính là nền tảng giúp những công nghệ đó trở thành hiện thực. Hôm nay, AI là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất, nhưng chúng ta cần đón nhận những đổi mới ấy. Hãy coi đó là các công cụ mới để phát triển. Tôi hy vọng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục nhìn nhận đúng vai trò của truyền thông truyền thống, đặc biệt trong các cuộc khủng hoảng, thiên tai hay sóng thần. Trong những thời điểm ấy, truyền thông truyền thống vẫn giữ vai trò vô cùng quan trọng”, bà Philomena Gnanapragasam nhấn mạnh.

Bà Philomena Gnanapragasam, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Đại hội đồng Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (AIBD) phát biểu khai mạc Hội nghị

Bên lề hội nghị, nhiều hội thảo chuyên đề đã được tổ chức xoay quanh các xu hướng nổi bật của ngành truyền thông hiện nay như ứng dụng AI trong báo chí và kể chuyện đa nền tảng vốn để bảo vệ độ tin cậy của thông tin trong môi trường số, vai trò của báo chí trong truyền thông về biến đổi khí hậu và thích ứng thiên tai, chiến lược truyền thông xã hội nhằm tăng cường sự tương tác vừa được quan tâm…Các phiên thảo luận thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia công nghệ, nhà báo và lãnh đạo các đài phát thanh - truyền hình trong khu vực.

Hội nghị AMS 2026 kéo dài đến hết ngày 14/5. Dự kiến Hội nghị AMS 2027 sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc.

Lê Huy/VOV5
Giải báo chí Diên Hồng lần thứ 4: VOV xuất sắc giành 2 giải thưởng

VOV.VN - Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư năm 2026 đã được tổ chức tối 18/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

VOV giành giải xuất sắc hạng mục phóng sự thời sự Giải thưởng ABU 2024

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã giành giải xuất sắc hạng mục phóng sự thời sự Giải thưởng ABU 2024 của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (ABU) 2024. Lễ trao giải được tổ chức tối 22/10 trong khuôn khổ Đại hội đồng ABU 2024 và các cuộc họp liên quan, đang diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (giờ địa phương).

VOV giành 6 Giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giành 6 giải tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba, trở thành một trong những cơ quan báo chí đạt thành tích nổi bật, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam trong đời sống đương đại.

