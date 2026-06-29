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VOV phát động cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Philippines

Thứ Hai, 15:28, 29/06/2026
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VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Philippines, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (12/7/1976-12/7/2026).

Cuộc thi nhằm góp phần tăng cường hiểu biết về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines, đồng thời thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và Philippines biết tiếng Việt, đang sinh sống hợp pháp tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và quan tâm đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

vov phat dong cuoc thi tim hieu quan he viet nam - philippines hinh anh 1

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 20/7/2026, theo hình thức "Quiz" kết hợp giữa giải đáp câu đố trắc nghiệm và bài thi tự luận. Thí sinh có thể thể hiện bài thi tự luận thông qua các định dạng phong phú: bài viết, audio, video hoặc TikTok.

Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội... của các tổ chức, cá nhân. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi.

Cuộc thi hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn với cơ cấu giải thưởng giá trị được Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tài trợ. Đài Tiếng nói Việt Nam khuyến khích các cá nhân quan tâm tham gia cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Philippines trong dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thời gian tổ chức:
•    Thời gian diễn ra: Từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 20/7/2026
•    Tổng kết và chấm giải: Trong vòng 02 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. 

Cơ cấu giải thưởng: Cuộc thi hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn với cơ cấu giải thưởng giá trị được Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tài trợ.
•   01 Giải Nhất: 01 vé máy bay khứ hồi (Vietnam Airlines) đến Philippines; 03 ngày 02 đêm tại khách sạn ở Manila và 03 ngày 02 đêm tại khách sạn ở Cebu. 
•   01 Giải Nhì: 01 vé máy bay khứ hồi (Philippine Airlines) đến các điểm nội địa Philippines (theo điều kiện áp dụng). 
•    01 Giải Ba: 01 vé máy bay khứ hồi (Cebu Pacific Air) chặng Hà Nội/TP.HCM - Manila (người đạt giải chịu các khoản thuế và phụ phí quy định). 

Hướng dẫn tham gia cuộc thi phần Quiz:
•   Bước 1: Nhấp vào đường link sau: https://vov-quiz.vov.vn/q/MTQ

•   Bước 2: Điền tên, tuổi, địa chỉ

•   Bước 3: Chọn "Bắt đầu" để tham gia cuộc thi.

Hướng dẫn tham gia cuộc thi phần tự luận: Chọn một trong hai chủ đề để thực hiện dưới một trong các hình thức sau “Bài viết, video, âm thanh, podcast, tiktok… và gửi về địa chỉ email icd.vov@gmail.com.

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Điện mừng Ngày Tuyên bố Độc lập Philippines

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 128 ngày Tuyên bố Độc lập của nước Cộng hòa Philippines (12/6/1898 12/6/2026), ngày 12/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện mừng đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

PV/VOV.VN
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