VOV TP.HCM trao hơn 150 triệu đồng, tạo việc làm cho đồng bào Chăm

Giữ bước chân học sinh tới trường

Ngày 26/6, tại thôn Bình Hòa, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận), VOV TP.HCM phối hợp cùng Hội Doanh nhân Sài Gòn và các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam và Công ty CP Acecook Việt Nam tổ chức chương trình an sinh xã hội quy mô lớn, hỗ trợ học sinh nghèo và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo VOV TP.HCM và Công ty Cao su Bình Thuận tặng dàn máy tính cho thôn Bình Thòa, xã Bắc Bình (Ảnh: Lưu Sơn)

Từ tổng nguồn hỗ trợ hơn 150 triệu đồng, VOV TP.HCM và các đối tác đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng kèm ba lô, nhu yếu phẩm cho học sinh người Chăm vượt khó học giỏi; 1 bộ máy tính và máy in phục vụ hoạt động của thôn. Cùng với đó là hơn 100 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 12.000 quả trứng gà và hàng trăm phần quà thiết yếu khác.

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà hiện vật, trong chương trình năm nay, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cũng tổ chức tuyển dụng lao động tại chỗ và bước đầu sơ tuyển thành công 10 lao động địa phương, mở ra cơ hội việc làm ổn định cho bà con.

Ông Đặng Tràng, Bí thư Chi bộ thôn Bình Hòa cho biết, đời sống người dân trong thôn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Toàn thôn hiện duy trì hơn 600ha sản xuất nông nghiệp, sản lượng đạt trên 3.600 tấn mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người khoảng 60–70 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,3% và hộ cận nghèo ở mức 6%.

Tuy nhiên, do nông nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, chi phí đầu vào cao trong khi giá cả bấp bênh nên kinh tế của một bộ phận người dân chưa thực sự bền vững.

Bởi vậy, theo ông Đặng Tràng những chương trình hỗ trợ thiết thực như hôm nay không chỉ giúp bà con giảm bớt gánh nặng trước mắt, mà còn là động lực lớn để giữ chân con em tiếp tục đến trường, tạo niềm tin cho bà con tiếp tục vươn lên.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình khẳng định, chuỗi hoạt động do VOV TP.HCM và các doanh nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho nhóm người yếu thế.

Ông Đặng Tràng, Bí thư Chi bộ thôn Bình Hòa xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Lưu Sơn)

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình, Lâm Đồng phát biểu tại chương trình (Ảnh: Lưu Sơn)

Bốn năm vun đắp niềm tin từ làn sóng phát thanh

Hành trình kết nghĩa với thôn Bình Hòa được VOV TP.HCM thực hiện từ tháng 5/2022, xuất phát từ mối liên hệ qua chương trình phát thanh tiếng Chăm của Đài Tiếng nói Việt Nam, cầu nối thông tin quan trọng với đồng bào Chăm khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Hoạt động này của VOV TP.HCM nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Ban Bí thư về tăng cường công tác giảm nghèo bền vững. Ngoài các hoạt động thiện nguyện, đơn vị cũng liên tục đẩy mạnh truyền thông về đời sống cộng đồng Chăm trên sóng phát thanh và các nền tảng số.

Bà Cao Thị Thoa, Phó Giám đốc VOV TP.HCM chia sẻ, mỗi lần trở lại Bình Hòa, đoàn đều cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực của địa phương. Đó là trẻ em gắn bó hơn với trường lớp, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống văn hóa xã hội từng bước khởi sắc.

Bà Cao Thị Thoa, Phó Giám đốc VOV TP.HCM phát biểu tại lễ trao học bổng và tặng quà cho học sinh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Lưu Sơn)

Theo bà Cao Thị Thoa, sự đồng hành của doanh nghiệp trong hành trình của VOV TP.HCM đã giúp những hoạt động an sinh không dừng lại ở hỗ trợ ngắn hạn mà hướng tới phát triển cộng đồng bền vững hơn.

Ngay sau buổi lễ, các phần quà còn lại đã được bàn giao cho chính quyền địa phương để tiếp tục phân bổ đến tận tay những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại chương trình:

20 học sinh người Chăm vượt khó học giỏi nhận học bổng từ đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận (Ảnh: Lưu Sơn)

Ngoài học bổng các em còn được tặng ba lô, nhu yếu phẩm... từ VOV TP.HCM và các đơn vị đồng hành hỗ trợ (Ảnh: Lưu Sơn)

400 khay với 12.000 quả trứng được Japfa Comfeed Việt Nam trao tặng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: Lưu Sơn)

Từ sáng sớm người dân địa phương đến tham gia hoạt động tuyển dụng lao động của Japfa Comfeed Việt Nam tổ chức (Ảnh: Nguyễn Quang)

Lãnh đạo Hội Doanh nhân Sài Gòn (TP.HCM) thăm hỏi động viên bà con đồng bào dân tộc Chăm (Ảnh: Lưu Sơn)

Hội Doanh nhân Sài Gòn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng. (Ảnh: Lưu Sơn)

Hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm được Công ty CP Acecook Việt Nam; Hội doanh nhân Sài Gòn trao tặng cho bà con địa phương (Ảnh: Lưu Sơn)

Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin cho bà con địa phương. (Ảnh: Lưu Sơn)

Những phần quà thiết thực góp phần sẻ chia khó khăn với các hộ nghèo và cận nghèo tại xã Bắc Bình. (Ảnh: Lưu Sơn)

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên VOV TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng với các đơn vị đồng hành và chính quyền địa phương (Ảnh: Lưu Sơn)