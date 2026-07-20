Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Vụ ngạt khí tại hầm biogas của Công ty TNHH DABACO (Thanh Hóa) khiến 13 người gặp nạn, trong đó 5 người tử vong. Tám nạn nhân còn lại được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Bác sĩ cảnh báo thủ phạm là khí H₂S cực độc, không phải khí metan như nhiều người lầm tưởng.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_vu-5-nguoi-tu-vong-tai-trang-trai-lon-bac-si-canh-bao-thu-pham-la-khi-cuc-doc.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Vụ 5 người tử vong tại trang trại lợn, bác sĩ cảnh báo thủ phạm là khí cực độc
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_vu-5-nguoi-tu-vong-tai-trang-trai-lon-bac-si-canh-bao-thu-pham-la-khi-cuc-doc.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật