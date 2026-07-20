Vụ 5 người tử vong tại trang trại lợn, bác sĩ cảnh báo thủ phạm là khí cực độc

Tóm tắt

VOV.VN - Vụ ngạt khí tại hầm biogas của Công ty TNHH DABACO (Thanh Hóa) khiến 13 người gặp nạn, trong đó 5 người tử vong. Tám nạn nhân còn lại được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Bác sĩ cảnh báo thủ phạm là khí H₂S cực độc, không phải khí metan như nhiều người lầm tưởng.

