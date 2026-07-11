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VOV.VN - Thấy 5 nữ sinh bị đuối nước, 3 người bạn trên bờ vội chạy đến khu dân cư tìm người ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người tới hiện trường thì các nạn nhân đã tử vong.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_vu-5-nu-sinh-lop-6-tu-vong-loi-ke-xot-xa-cua-nguoi-ban-chung-kien.m3u8
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Vụ 5 nữ sinh lớp 6 tử vong, lời kể xót xa của người bạn chứng kiến
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2026-07/tiktok_vu-5-nu-sinh-lop-6-tu-vong-loi-ke-xot-xa-cua-nguoi-ban-chung-kien.m3u8
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