Vụ 5 nữ sinh lớp 6 tử vong, lời kể xót xa của người bạn chứng kiến

Tóm tắt

VOV.VN - Thấy 5 nữ sinh bị đuối nước, 3 người bạn trên bờ vội chạy đến khu dân cư tìm người ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người tới hiện trường thì các nạn nhân đã tử vong.