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VOV.VN - Sau vụ việc bị xịt nước áp lực cao vào mặt do mâu thuẫn trong lúc bán hàng tại chợ Xuân Hòa (Phú Thọ), bà Nguyễn Thị Q. vẫn đang được theo dõi điều trị. Gia đình cho biết nạn nhân còn đau nhức, tinh thần hoảng loạn, trong khi cơ sở y tế đánh giá sức khỏe bà đang dần ổn định và có tiến triển tích cực.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_vu_ba_ban_rau_bi_xit_nuoc_chay_mau_mat_o_phu_tho_dien_bien_suc_khoe_ra_sao.m3u8
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Từ khóa
Vụ bà bán rau bị xịt nước chảy máu mắt ở Phú Thọ, diễn biến sức khỏe ra sao?
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2026-06/tiktok_vu_ba_ban_rau_bi_xit_nuoc_chay_mau_mat_o_phu_tho_dien_bien_suc_khoe_ra_sao.m3u8
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