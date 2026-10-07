Vụ chặt 15 cây xanh trong trụ sở ở Gia Lai: Phê bình 2 tập thể, 2 cá nhân

Cụ thể, tại báo cáo 8483/SXD-HTKT ngày 6/10/2026 gửi UBND tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng tỉnh thông tin: Hai tập thể đã được thống nhất hình thức xử lý là “Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc” là Công an xã Ia Hrú và Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte.

Hai cá nhân gồm ông Lê Giang Nam, Trưởng Công an xã Ia Hrú và ông Nguyễn Như Vương, tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte.

Trước đó, kết quả xác minh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, xác định có 15 cây xanh bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách. Số gỗ, củi thu gom gồm 14 lóng gỗ tròn xà cừ, khối lượng 3,270 m³; 2 ster củi xà cừ và 0,5 ster củi phượng vĩ.

Số gỗ còn lại của vụ việc trong trụ sở.

Số gỗ, củi thu hồi đang được bảo quản trong khuôn viên trụ sở, chưa phát hiện việc mua bán, thất thoát.

Về quy định quản lý cây xanh, Sở Xây dựng xác định cây trong khuôn viên trụ sở thuộc nhóm cây xanh sử dụng hạn chế. Công an xã, có vai trò đơn vị quản lý, sử dụng trụ sở, có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh và bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

Sở Xây dựng Gia Lai cũng cho rằng, 15 cây bị chặt thuộc nhóm loài thông thường, không phải cây xanh cần bảo tồn, nên không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép chặt hạ theo quy định.

Tuy nhiên, việc chặt hạ vẫn phải thuộc các trường hợp pháp luật quy định; việc trồng thay thế cần căn cứ điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và cảnh quan trụ sở.

Đối với số gỗ, củi thu hồi, Sở Xây dựng đề nghị làm rõ tính chất tài sản trước khi xử lý. Các cây trước đây do cán bộ, công chức tự nguyện trồng để tạo bóng mát, phục vụ chung tại trụ sở, không sử dụng kinh phí ngân sách. Trong khi đó, phương án bố trí trụ sở chưa thể hiện cụ thể việc bàn giao số cây này.

Hiện nay, việc giải quyết số gỗ này vẫn chưa ngã ngũ.

Vì vậy, Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị UBND tỉnh giao UBND xã Ia Hrú căn cứ nguồn gốc hình thành, quá trình quản lý, sử dụng và hồ sơ bàn giao để xác định tính chất tài sản.

Nếu là tài sản công, xã thực hiện thanh lý, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vướng mắc thì liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn. Nếu xác định không phải tài sản công, Sở đề nghị xã tổ chức bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước theo quy định, tránh thất thoát, hư hại.

Như VOV đã thông tin, ngày 21/6/2026, 15 cây tại trụ sở UBND xã H’Bông cũ, nay thuộc xã Ia Hrú, Gia Lai, bị chặt hạ.

Ngày 9/9, UBND tỉnh Gia Lai giao xã kiểm tra, xử lý, báo cáo qua Sở Xây dựng.

Sau hai lần đôn đốc, ngày 30/9, Sở nhận được báo cáo của xã. Ngày 6/10, Sở báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trách nhiệm, đồng thời đề nghị xác định quyền sở hữu để xử lý số gỗ thu hồi.