Vụ cháy 3 người chết:"Dùng xà beng phá cửa không được vì khoá mấy lớp"

Đến 10 giờ sáng 7/12, các đơn vị chức năng của Quận 7, TP HCM vẫn đang phong toả hiện trường, khám nghiệm, điều tra vụ việc.



Trước đó, khoảng gần 1h30 sáng cùng ngày, căn nhà phố địa chỉ 485 nằm trên đường Võ Thị Nhỡ, phường Tân Thuận Đông, quận 7 – (hẻm 487 đường Huỳnh Tấn Phát cũ) bốc cháy ngùn ngụt. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy, bít mất lối thoát ở tầng trệt, lúc này có hai phụ nữ và một cháu bé đã bị mắc kẹt bên trong. Nhiều người dân phát hiện sự việc đến hỗ trợ nhưng đã quá muộn.

Đến 11h sáng nay hiện trường vẫn đang phong toả để khám nghiệm.

Anh Lê Minh Khôi, người dân tham gia hỗ trợ chữa cháy ban đầu kể lại: "Trong lúc đi chợ sớm về bán hàng đi ngang qua hiện trường thì tôi nghe tiếng đổ bể đồ đạc trong căn nhà nêu trên, mùi của dây điện bị cháy khét lẹt. Tôi đã chạy về nhà lấy bình chữa cháy và chạy vào hẻm kêu mọi người mượn thêm bình CO2 dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bên ngoài có lớp hàng rào cửa sắt, bên trong có thêm cửa kính cường lực, lúc đó lửa đã bốc ngược vào trong làm nổ cả xe máy sau đó cháy lan lên trên gác".

Theo bà Tăng Thị Thu Nga, một nhân nhân chứng khác cho hay, khi phát hiện hỏa hoạn thì nhiều người chạy đến đập cửa tri hô. Thời điểm này, có nghe thấy tiếng người bên trong chạy xuống cầu thang kêu cứu nhưng tất cả đều bị mắc kẹt.

Vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng.

"Hai chiếc xe máy trong nhà nổ ầm ầm, nổ cháy sạch hết bên trong nhà tầng trệt có tủ lạnh, tivi dàn máy, 2 xe honda, bộ ghế… bà con ra đầy đường mà không cứu được. Bà con mang xà beng chạy đến đập cửa nhưng không làm gì được vì cửa bị khoá mấy lớp. Cứu hoả đến cũng đục cửa hơn 1 tiếng mới phá được cửa ra", bà Nga nói.

Hiện trường việc đã được Công an quận 7 bàn giao Công an TPHCM điều tra, xử lý.

Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 7 có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy, đồng thời phá nhiều lớp cửa tiếp cận vào bên trong, giải cứu được 1 người đàn ông ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, có 3 nạn nhân khác ở trên tầng lầu đã tử vong. Do đây là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng nên Công an quận 7 chuyển vụ việc lên Công an TPHCM điều tra, xử lý./.