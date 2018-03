Vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina qua lời kể của người trong cuộc

Sau khi vụ cháy tại chung cư Carina, phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra, mọi thứ tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang. Nhiều người may mắn sống sống vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ cháy khủng khiếp khiến 13 người tử vong và hàng chục bị thương.

Tại nơi ở tạm vừa được bố trí, bà Chu Ngọc Thu, ngụ tại căn hộ A0903 rùng mình khi kể lại những cảnh tượng kinh hoàng khi vụ cháy xảy ra vào lúc 1h30' rạng sáng nay. Nhớ lại những cảnh tượng hãi hùng ấy, khi cận kề sinh tử bà chỉ biết thốt lên “gia đình tôi thật may mắn khi được sống sót”.

Trong lúc đang ngủ say, bất chợt bà nghe tiếng kêu cứu, la ó từ bên ngoài, mở cửa ra thì thấy khói đã tràn ngập cả hành lang nơi gia đình bà sinh sống. Không tiếng chuông báo động, không tiếng loa hướng dẫn và nhìn cảnh tượng hàng xóm la hét, chạy xuống hết các tầng dưới nhưng chạy được một đoạn thì gục ngã do không thở được, biết chuyện chẳng lành, không còn lối thoát, bà chỉ còn cách đóng cửa và gọi 4 người khác trong nhà dậy lấy khăn nhúng nước phủ lên đầu, người, mở hết cửa sổ kêu cứu và chờ điều gì đó may mắn đến với gia đình.

Bà Chu Ngọc Thu, ngụ tại căn hộ A0903 rùng mình khi kể lại những cảnh tượng kinh hoàng.

Bà Chu Ngọc Thu cho biết: “Cả chung cư không có chuông gì cả, không ai hướng dẫn cho mình chạy ra sao nữa. Mình chạy ra thì thấy người chạy thì chạy theo, một cảnh hỗn loạn, thang thoát hiểm đầy khói hết, nhiều người ngất xỉu nằm ngay trên cầu thang nên phải chạy trở vô ra lan can kêu cứu hỏa cứu nhưng tầng 9 nên thang cứu hỏa không tới mà họ đang cứu những người khác nữa”.

Nhiều gia đình khác trong thời điểm đó đều trong hoàn cảnh tương tự, lo sợ và hoảng loạn do ở trên tầng cao, khói ngạt tỏa ngập nhiều tầng chung cư nên chỉ còn cách cố thủ chờ lính cứu hỏa đến cứu.

Ông Trần Minh Cảnh 74 tuổi, nhà tầng 10- lô B chưa hết hoảng sợ: “Tôi không thấy lửa mà chỉ thấy khói thôi, khói ập vô làm mình ngạt chứ không thấy lửa. Mình rất hoảng loạn, tôi 74 tuổi, bà xã tôi 64 tuổi và 6 đứa cháu ngoại, đứa lớn nhất 20 tuổi đứa nhỏ nhất 10 tuổi đều chờ, mấy đứa cháu kêu kiếm đường chạy để có đường sống, mấy đứa nhỏ nhỏ không chịu kêu thôi ông ngoại nuôi tụi con từ nhỏ, ông ở đây thì tụi con cũng ở đây, ông nuôi tụi con đến bây giờ nên tụi con không bỏ ông được”.

Anh Châu Thanh Quang, Đội trưởng Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 8.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực hết sức, cứu hàng trăm người ra khỏi biển khói. Nhiều chiến sỹ “trinh sát lửa” xông thẳng vào đám cháy, tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân. "Trinh sát lửa" đến đâu thì các tổ cứu nạn cứu hộ được điều động đến đó để đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Anh Châu Thanh Quang, Đội trưởng Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 8 cùng hàng chục đồng đội của mình nỗ lực tiếp cận từ tầng 10 đến tầng 14 bằng thang bộ để đưa những cụ già, phụ nữ mang thai xuống đất an toàn.

“Leo được lên lầu 12 được cũng cả một vấn đề rồi, huống chi phải đeo khí tài mũ chụp hàng chục ký leo lên được đến đó để cứu được người. Nói chung đây là nghề nên lúc đó tụi em cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu miễn cứu được nhiều người càng tốt, khi họ ngã xuống tụi em cũng rất là buồn, khi mình không cứu được họ. Tụi em cũng cố gắng tìm mọi cách và cảm ơn bà con đã hỗ trợ giúp tụi em dựng thang để cố gắng leo vào bên trong cứu người”, anh Châu Thanh Quang nói.

Đến thời điểm chiều 23/4 con số thương vong liên quan đến vụ cháy vẫn chưa dừng lại, nhìn lại vụ việc vẫn còn nhiều điều phải làm. Vụ cháy chung cư Carina là một bài học về ý thức phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư nhà cao tầng trong thời gian tới./.

