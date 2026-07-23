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VOV.VN - Vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 qua TP. Đồng Nai khiến nhiều người băn khoăn vì sao xe khách giường nằm chỉ có một cửa lên xuống, trong khi xe buýt có hai hoặc ba cửa. Theo chuyên gia, đây là yêu cầu kỹ thuật để bảo đảm an toàn khi vận hành tốc độ cao, còn kỹ năng thoát hiểm của hành khách mới là yếu tố quyết định khi xảy ra sự cố.
Cửa thoát hiểm ở đâu?
Cửa thoát hiểm ở đâu?
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https://vid.vov.vn/2026-07/5.vu-chay-xe-khach-khien-7-nguoi-tu-vong-vi-sao-xe-giuong-nam-chi-co-1-cua-l1.m3u8
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Vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, vì sao xe giường nằm chỉ có 1 cửa?
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2026-07/5.vu-chay-xe-khach-khien-7-nguoi-tu-vong-vi-sao-xe-giuong-nam-chi-co-1-cua-l1.m3u8
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