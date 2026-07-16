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VOV.VN - Tổng cộng 26 bị can đã bị khởi tố về 2 nhóm tội danh trong vụ án điểm 10 môn Toán nhiều bất thường xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_vu-diem-10-mon-toan-o-tuyen-quang-26-bi-can-bi-khoi-to-ve-nhung-toi-danh-gi.m3u8
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Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang, 26 bị can bị khởi tố về những tội danh gì?
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2026-07/tiktok_vu-diem-10-mon-toan-o-tuyen-quang-26-bi-can-bi-khoi-to-ve-nhung-toi-danh-gi.m3u8
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