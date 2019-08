Vụ Đồng Tâm: Toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Họp báo thông tin vụ khiếu nại đất đai xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.(Ảnh: Trọng Phú)

Chiều 27/8, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội thông tin về Kết luận Thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra Thành phố, Kết luận thanh tra toàn diện về quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và Thông báo số 611/TB-TTCP về kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố.



Qua kết luận của các cơ quan chức năng, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng. Tổng diện tích sử dụng là 236,7 ha, tăng 28,7 ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113 ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ. Diện tích tăng thêm này nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn do nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh. Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ diện tích đất cơ bản phù hợp với diện tích đất các tổ chức đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh. Quá trình đo đạc ở các thời điểm có sai số không lớn, chủ yếu do trừ đường giao thông chạy qua, không làm ảnh hưởng tới việc quản lý sử dụng đất quốc phòng.

Đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc thanh tra của thành phố đúng thẩm quyền trình tự theo quy định của thanh tra. Nội dung thanh tra có cơ sở, đầy đủ căn cứ.

Làm rõ một số nội dung người dân xã Đồng Tâm, đại diện là ông Lê Đình Kình khiếu nại về Kết luận Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định, ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại Kết luận Thanh tra vì không có quyền lợi liên quan nên không thuộc đối tượng thanh tra. Ông Kình chỉ có quyền phản ánh kiến nghị và tố cáo.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, Kết luận Thanh tra Hà Nội về đất đai ở xã Đồng Tâm là có cơ sở, có căn cứ. (Ảnh: Trọng Phú)

"Việc ông Kình nhân danh 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng phải di chuyển kiến nghị, phản ánh, qua xác minh là không có căn cứ. Tuy nhiên, thời gian tới, chúng tôi vẫn có kế hoạch vào Đồng Tâm đối thoại với người dân để họ hiểu rõ, ủng hộ thực hiện dự án quốc phòng", ông Thanh nói.

Trả lời một số câu hỏi của báo chí thuộc trách nhiệm của UBND thành phố, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo quy trình thủ tục thanh tra, sau khi có Kết luận thực hiện thanh tra, thành phố tổ chức công bố công khai có sự tham dự của người dân Đồng Tâm tham gia đối thoại. Tại cuộc đối thoại với các cơ quan chuyên môn, kể cả Chủ tịch Thành phố cũng đã trả lời những câu hỏi của người dân. Việc trả lời cơ quan chuyên môn của huyện Mỹ Đức và Thành phố được tiến hành thường xuyên chứ không phải theo định kỳ.

Theo ông Chung, quá trình thanh tra đã công bố công khai bản đồ của các thời kỳ, trong đó có bản đồ Phạm vi quản lý đất sân bay Miếu Môn cho người dân.

Kết luận số 2346 của Thanh tra thành phố Hà Nội và Thông báo 661 của Thanh tra Chính phủ đều khẳng định, 57 cột mốc bê tông đã được cơ quan thẩm định cho thấy việc quản lý đất qua các thời kỳ hoàn toàn đúng với thực địa hiện có.

Ông Chung khẳng định, có việc Nhóm đồng thuận huy động tiền của người dân đi khiếu kiện để trục lợi, đòi tiền bồi thường. “Chính quyền thành phố luôn thực hiện biện pháp kiên trì thuyết phục người dân đồng thuận, có chính sách khoan hồng với những người sai phạm. Thành phố tiến hành xử lý các đối tượng sai phạm trong bộ máy cấp cơ sở vi phạm. Bên cạnh đó, chỉ đạo công an tiếp tục thu thập tài liệu xử lý các đối tượng cố tình chống đối”, ông Chung nói.

Liên quan đến việc đền bù cho 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng, Chủ tịch Thành phố cho biết: “Các tài liệu thu thập của thanh tra khẳng định chỉ có 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng chưa được nhận tiền đền bù, trong đó chỉ có 5 hộ có giấy Uỷ ban hành chính xã, HTX nông nghiệp Đồng Tâm cho, mượn đất để ở và sản xuất từ trước năm 1980. Chúng tôi đã công bố mức đền bù ở cấp cơ sở. Các hộ dân này ủng hộ và đồng thuận với Kết luận Thanh tra”.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để tạo sự đồng thuận rộng rãi của người dân đối với dự án sân bay Miếu Môn, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ trao đổi với đại biểu Quốc hội còn băn khoăn, gặp trao đổi với các ban ngành đoàn thể và cuộc họp này là cuộc gặp thứ ba chúng tôi trao đổi với các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội”./.