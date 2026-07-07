Vụ giáo viên bị điều tra vì nghi vấn điểm thi ở Tuyên Quang, cần nhìn lại khâu coi thi

Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi giáo viên Nguyễn Hà Duy, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra liên quan đến bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT cho biết cần làm rõ công tác coi thi. Theo các chuyên gia, tiêu cực sẽ khó được ngăn chặn nếu kỳ thi còn phụ thuộc quá nhiều vào con người.

