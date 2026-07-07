Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sau khi giáo viên Nguyễn Hà Duy, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra liên quan đến bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT cho biết cần làm rõ công tác coi thi. Theo các chuyên gia, tiêu cực sẽ khó được ngăn chặn nếu kỳ thi còn phụ thuộc quá nhiều vào con người.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_vu_giao_vien_bi_dieu_tra_vi_nghi_van_diem_thi_o_tuyen_quang_can_nhin_lai_khau_coi_thi_.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Vụ giáo viên bị điều tra vì nghi vấn điểm thi ở Tuyên Quang, cần nhìn lại khâu coi thi
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_vu_giao_vien_bi_dieu_tra_vi_nghi_van_diem_thi_o_tuyen_quang_can_nhin_lai_khau_coi_thi_.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật