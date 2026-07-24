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VOV.VN - Sau vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP.Hải Phòng), Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện, ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cũng như hoạt động khám, chữa bệnh.
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https://vid.vov.vn/2026-07/4.vu-hanh-hung-nhan-vien-y-te-tai-hai-phong-bo-y-te-len-tieng.m3u8
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Từ khóa
Vụ hành hung nhân viên y tế tại Hải Phòng, Bộ Y tế lên tiếng
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2026-07/4.vu-hanh-hung-nhan-vien-y-te-tai-hai-phong-bo-y-te-len-tieng.m3u8
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