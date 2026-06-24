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Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp: 160 bệnh nhân đã ra viện

Thứ Tư, 08:53, 24/06/2026
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VOV.VN - Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có 302 ca nhập viện điều trị; trong đó, 160 ca đã ra viện, chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện còn 142 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc, cơ quan y tế đã lấy mẫu chả lụa Bakey, chả Jambon, J2 và xúc xích tỏi thịt tại cơ sở bánh mì để xét nghiệm, với kết quả âm tính. Tuy nhiên, mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kiểm nghiệm cho thấy có 25/36 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Công tác xác định nguyên nhân gây ra vụ nghi ngộ độc hàng loạt này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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Các bệnh viện tích cực điều trị cho các ca nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Như tin đã đưa, sau khi ăn bánh mì thịt tại một cơ sở bán bánh mì trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 23/2 đã có nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và phải nhập viện điều trị.

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Đến thời điểm này chưa có trường hợp nào tử vong, sức khỏe các ca nằm viện ổn định

Sau đó, cơ sở bán bánh mì đã đóng cửa và hợp tác với cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố nêu trên.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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