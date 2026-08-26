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Vụ nghi ngộ độc vì ăn bánh mì tại Gia Lai: Bệnh nhân nhập viện lên tới 150 người

Thứ Tư, 16:16, 26/08/2026
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VOV.VN - Ngày 26/8, Sở Y tế Gia Lai có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đã ghi nhận 150 trường hợp đến khám, điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường An Khê, tăng 45 trường hợp so với chiều 25/8.

Báo cáo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Gia Lai ghi nhận 146 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê và 4 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Các bệnh nhân có những triệu chứng tương tự như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt; đa số tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trường hợp đầu tiên nhập viện lúc 17h27 ngày 24/8. Kết quả điều tra ban đầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và phường An Khê xác định, từ 20h ngày 23/8 đến 17h30 ngày 24/8, những bệnh nhân này đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin, số 1041 đường Quang Trung, phường An Khê.

vu nghi ngo doc vi an banh mi tai gia lai benh nhan nhap vien len toi 150 nguoi hinh anh 1
Bác sĩ của Trung tâm Y tế An Khê tích cực chăm sóc, cấp cứu các bệnh nhân trong vụ việc.

Thực phẩm nghi ngờ liên quan là bánh mì thập cẩm gồm pa-tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, thịt heo rim, rau thơm, dưa leo, sốt bơ trứng và nước tương.

Cơ sở này hoạt động từ 6h đến 21h hằng ngày. Theo xác minh, cơ sở đã cung ứng trung bình khoảng 200 ổ bánh mì các loại.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất cơ sở, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và lấy 12 mẫu thực phẩm, chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai để kiểm nghiệm. Mẫu chất nôn của một bệnh nhân cũng được gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm.

Trước khả năng tiếp tục phát sinh người bệnh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm Y tế An Khê và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tập trung nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị để tiếp nhận, phân loại, điều trị.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh được yêu cầu chuẩn bị dịch truyền, phương tiện cấp cứu và giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi cần thiết.

Hiện, sức khỏe người bệnh hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong trong vụ việc.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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Gia Lai làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến trên 100 người nhập viện

Gia Lai làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến trên 100 người nhập viện

VOV.VN - Đến 15 giờ chiều nay (25/8), Trung tâm Y tế An Khê, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 105 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên địa bàn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Khê chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

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