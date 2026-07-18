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VOV.VN - Một chuyến du lịch nghỉ hè tưởng chừng sẽ khép lại bằng những kỷ niệm đẹp đã bất ngờ biến thành thảm kịch khi chiếc xe khách chở cả đoàn lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm. Quyết định trở về sớm để kịp chia buồn cùng gia đình hàng xóm có tang lại trở thành chuyến đi định mệnh.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_vu-o-to-lao-khoi-cao-toc-phap-van-cau-gie-nan-nhan-bang-hoang-ke-phut-gap-nan-l2.m3u8
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Vụ ô tô lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nạn nhân bàng hoàng kể phút gặp nạn
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2026-07/tiktok_vu-o-to-lao-khoi-cao-toc-phap-van-cau-gie-nan-nhan-bang-hoang-ke-phut-gap-nan-l2.m3u8
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