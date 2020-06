Vụ phá rừng giáp ranh ở Đắk Lắk: Công an vào cuộc điều tra

Liên quan đến tình trạng phá rừng nghiêm trọng diễn ra ở khu vực giáp ranh huyện Ea Kar với huyện Krông Bông và huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk mà VOV đã phản ánh, chiều 1/6, Công an huyện Ea Kar cho biết, đã vào cuộc điều tra.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar, từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 5 vừa qua, trên lâm phần của công ty xảy ra 18 vụ phá rừng làm thiệt hại gần 46ha tập trung chủ yếu ở các Tiểu khu 693, 701 và 704. Các vụ việc đã được Công ty lâm nghiệp báo cáo với UBND và Hạt Kiểm lâm huyện.

Trước tình trạng này, UBND huyện Ea Kar đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an huyện Ea Kar đã vào cuộc điều tra tình trạng phá rừng tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar.

Ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar cho biết, huyện vừa ra quyết định thành lập một đoàn liên ngành để tuần tra, truy quét, chủ động, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn. Huyện cũng đang tiếp tục nghiên cứu để thành lập 2 chốt liên ngành tại xã Cư Bông giáp ranh với xã Cư San (huyện M’Đrắk) và tại xã Cư Elang giáp ranh với xã Cư Pui (huyện Krông Bông). Đây là hai khu vực diễn ra các hoạt động phá rừng nghiêm trọng mà VOV đã phản ánh.

Về phía Công an huyện Ea Kar, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng Công an huyện cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Công an huyện đã vào cuộc điều tra tình trạng phá rừng tại lâm phần Công ty Lâm nghiệp Ea Kar. Công an huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như điều tra làm rõ các đối tượng có hành vi hủy hoại rừng. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành tuần tra, truy quét, mật phục bắt giữ các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật./.