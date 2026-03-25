Vụ tài xế- nhạc sĩ Minh Khang: Ranh giới giữa tự vệ và xâm phạm quyền riêng tư

Ứng xử văn minh nơi công cộng là trách nhiệm xã hội

Theo nội dung clip lan truyền, hai bên đã có những lời qua tiếng lại căng thẳng. Sau đó, nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận mình có lỗi do sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến phát ngôn thiếu chuẩn mực. Về phía tài xế, người này cho biết việc đăng tải video xuất phát từ tâm lý bức xúc, song cũng thừa nhận hành động đó là chưa phù hợp. Hệ quả là tài khoản của tài xế đã bị khóa vĩnh viễn do vi phạm quy định của nền tảng.

Ông Nguyễn Quang Đồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) nhận định, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mọi hành vi nơi công cộng đều có thể bị ghi lại và lan truyền nhanh chóng. Do đó, không chỉ người nổi tiếng mà bất kỳ ai khi tham gia vào không gian công cộng cũng cần giữ bình tĩnh, cư xử đúng mực. Bởi lẽ, những hành vi thiếu kiểm soát không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn có thể kéo theo hệ lụy về danh tiếng, tâm lý, thậm chí là pháp lý.

Do đó, việc giữ bình tĩnh, ứng xử đúng mực không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là trách nhiệm xã hội, đặc biệt với những người có sức ảnh hưởng.

Internet không phải là không gian vô danh

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn là việc tài xế đăng tải video lên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách “tự vệ chính đáng” khi bị xúc phạm, trong khi số khác nhận định hành vi này đã xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Xét dưới góc độ pháp lý và quan hệ lao động, chiếc xe trong trường hợp này được xem là nơi làm việc, còn hành khách là khách hàng. Do đó, tài xế có nghĩa vụ tuân thủ các quy định nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm cả việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, ông Đồng cho biết thêm, điều đó không có nghĩa người bị xúc phạm không có quyền bảo vệ mình. Pháp luật hiện hành đã có các cơ chế để xử lý hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, từ xử phạt hành chính đến khởi kiện dân sự hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp nghiêm trọng. Vấn đề nằm ở cách thức phản ứng: thay vì đăng tải lên mạng, người lao động nên báo cáo sự việc với doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng để được xử lý đúng quy trình.

Một vấn đề đáng chú ý khác là phản ứng của cộng đồng mạng. Nhiều người nhanh chóng đưa ra phán xét chỉ dựa trên một đoạn clip ngắn, chưa được kiểm chứng đầy đủ. Thậm chí, không ít trường hợp còn “tấn công lan” sang người thân của nhân vật trong cuộc, gây ra những tổn thương không đáng có.

Ông Nguyễn Quang Đồng lý giải hiện tượng này xuất phát từ tâm lý đám đông, xu hướng bảo vệ người được cho là “yếu thế” và thói quen chia sẻ thông tin nhanh chóng mà thiếu sự kiểm chứng. Tuy nhiên, hệ quả có thể rất nghiêm trọng: từ tổn thương tâm lý, ảnh hưởng danh dự cho đến thiệt hại kinh tế.

Quan trọng hơn, nhiều người vẫn chưa ý thức được rằng Internet không phải là không gian vô danh. Mọi hành vi, phát ngôn trên mạng đều có thể bị truy vết và phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dù nhiều người thừa nhận tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, nhưng trên thực tế, việc nhận diện và tuân thủ các quy định vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố: văn hóa ứng xử, nhận thức chưa đầy đủ, cũng như việc các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân còn tương đối mới.

Tại Việt Nam, các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân chỉ mới được hoàn thiện trong vài năm gần đây, đòi hỏi thời gian để người dân hiểu và thực hành đúng.

Từ câu chuyện trên, có thể thấy rõ hai vấn đề cốt lõi: cách ứng xử của mỗi cá nhân trong đời sống thường ngày và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Trong thời đại mà mỗi chiếc điện thoại đều có thể ghi lại và lan truyền thông tin, việc tôn trọng người khác - cả trong hành vi ứng xử và trong không gian số - trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ứng xử có văn hóa, chia sẻ có trách nhiệm không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là nền tảng cho một môi trường xã hội lành mạnh.

Tất nhiên, để làm được điều này, cần có sự phối hợp từ nhiều phía.

“Cơ quan quản lý và truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử trên môi trường số cho học sinh. Doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo và bảo vệ người lao động trong các tình huống rủi ro. Đồng thời, mỗi cá nhân cũng cần tự trang bị kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm trong từng hành vi, lời nói của mình”, ông Nguyễn Quang Đồng nhấn mạnh.

Trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể được ghi lại và lan truyền chỉ trong vài giây, sự tỉnh táo, chuẩn mực và hiểu biết pháp luật chính là “lá chắn” cần thiết để mỗi người tránh khỏi những hệ lụy không đáng có.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Hưng - Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho rằng pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về hình ảnh của cá nhân, bí mật đời tư nhưng cũng có quy định về việc thu thập hình ảnh, chứng cứ. Do đó, trong quá trình làm việc, nếu bị đe dọa, gây hoang mang về mặt tinh thần hoặc bị uy hiếp, tài xế có quyền việc lưu trữ video để được cộng đồng bảo vệ. Tuy nhiên, khi tài xế phản ánh sự việc bằng cách chia sẻ clip lên mạng xã hội mà không có những biện pháp bảo vệ hình ảnh người khác, có thể vi phạm pháp luật. Vấn đề đặt ra ở đây là đâu là ranh giới giữa hành vi xâm phạm hình ảnh, đời tư người khác với tố giác tội phạm? Nếu không có hiểu biết về pháp luật thì rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Bởi cùng một hành vi lan truyền, phát tán hình ảnh lên mạng có thể dẫn đến hậu quả khác nhau, chúng ta có thể chuyển từ người mong muốn tố giác hành vi không phù hợp hoặc là vi phạm pháp luật trở thành người có hành vi bôi nhọ xúc phạm, danh dự nhân phẩm người khác. Do đó, các bên liên quan (hành khách, tài xế, doanh nghiệp) nếu bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, có thể đề nghị pháp luật bảo vệ quyền lợi bằng cách khởi kiện và phải trình báo sự việc đến cơ quan chức năng trước khi đăng tải hình ảnh, clip lên mạng để tránh vi phạm pháp luật. Luật sư Nguyễn Văn Hưng cũng nhấn mạnh mỗi người dân khi tham gia các hoạt động xã hội nói chung hoặc tham gia các công việc hàng ngày, đặc biệt là trong môi trường xã hội, phải tuân thủ những quy tắc ứng xử nơi công cộng. Pháp luật nghiêm cấm việc đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác dưới bất kì hình thức nào. Và tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.