Vụ xe khách bốc cháy tại Sóc Trăng: Thu mẫu dầu trong xe để kiểm tra

Liên quan đến chiếc xe khách đang lưu thông trên địa bàn tỉnh bị bốc cháy, chiều 18/6 Công an tỉnh Sóc Trăng vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điểu tra, Công an huyện Thạnh Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu và lấy lời khai những người có liên quan.

Chiếc xe khách bố cháy dữ dội trong đêm.

Bước đầu nhận định, nhiều khả năng xe bị bốc cháy do sự cố chập hệ thống điện bên trong xe gây ra. Đoàn Khám nghiệm đã thu giữ một số mẫu liên quan để giám định, phục vụ kết luận nguyên nhân.

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm, công việc tiếp theo, đơn vị sẽ làm việc với hành khách trên xe để thu thập thêm thông tin, trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định các vật mẫu đã thu giữ để kết luận nguyên nhân cháy. Ngoài ra, nhiên liệu (dầu) lưu trữ tại kho của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hiệp và mẫu dầu còn lại trong xe cũng được thu mẫu để trưng cầu giám định chất lượng.

Trước đó, vào khoảng hơn 02h sáng 17/6, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc ấp Xa Mau 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng xảy ra vụ cháy xe khách biển kiểm soát 69B-004.42.

Xe khách do tài xế Nguyễn Duy Hiếu (sinh năm 1981, ngụ ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) điều khiển hướng từ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng về các tỉnh Bạc Liêu, Các Mau. Đến ấp Xa Mau 2, thị trấn Phú Lộc, tài xế phát hiện xe bị bốc cháy, liền nhanh chóng tấp xe vào lề, dùng bình chữa cháy dập lửa; đồng thời hướng dẫn 28 hành khách khẩn trương xuống xe.

Cùng thời điểm này có 2 xe ôtô khách của nhà xe Tuấn Hiệp di chuyển cùng tuyến dừng lại và dùng bình chữa cháy mini có sẵn trên xe để chữa cháy nhưng vẫn không dập được, đến khi lực lượng Công an đến hỗ trợ thì đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy xe khách không gây thương vong cho hành khách, nhưng đã thiêu rụi toàn bộ xe khách và làm cháy, hư hỏng một số đoạn dây điện của điện lực, cáp viễn thông, bóng đèn đường cao áp tại vị trí xe đỗ, ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng./.