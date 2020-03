Vừa chống dịch Covid-19, Bộ Y tế vừa đẩy mạnh hoạt động hiến máu

Ngày 12/3, phát biểu tại “Ngày hội Hiến máu tình nguyện Cơ quan Bộ Y tế năm 2020”, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, sau dịp Tết Nguyên đán năm 2020, cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã khiến các bệnh viện trên cả nước rơi vào tình trạng khan hiếm máu trầm trọng do giảm số lượng người tham gia hiến máu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đăng ký tham gia hiến máu.

Hiện nay, tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương chỉ còn 13.000 đơn vị máu - số lượng này chỉ đủ dùng trong vài ngày tới.

Tham gia hiến máu nhân đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, ông không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tham gia hiến máu bởi mỗi năm ông tham gia hiến máu vài lần. Lần hiến máu gần đây nhất là vào tháng 11/2019.

Theo thống kê của ngành y tế, lượng máu tiếp nhận hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu, tình trạng khan hiếm người hiến máu trong dịp Hè và Tết Nguyên đán vẫn thường xuyên diễn ra.

Hiện nay, hàng ngày, hàng giờ, nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do không có đủ máu kịp thời. Máu và sản phẩm máu là loại thuốc đặc biệt lấy từ người. Cho tới nay, đã có nhiều công trình khoa học tìm chất thay thế máu nhưng chưa có kết quả.

“Do đó, máu người vẫn là nguồn chính dùng cho điều trị, cấp cứu người bệnh, phòng ngừa thảm họa và an ninh quốc phòng; mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng những người khác,” Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Ở nhiều nước trên thế giới, khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, công tác đảm bảo nguồn người hiến máu và cung cấp máu cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn.

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, nhờ sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan truyền thông, sự chung sức của nhiều cơ quan, đơn vị và những thay đổi về cách thức tổ chức hiến máu trong giai đoạn phòng chống dịch, Viện đã tiếp nhận 36. 000 đơn vị máu trong tháng 2 vừa qua . Đây là lượng máu kỷ lục tiếp nhận được trong tháng 2 của nhiều năm nay. Trong đó, riêng sự kiện hiến máu Xuân hồng đã thu hút hơn 10.000 người đăng ký hiến máu trong 12 ngày tại 7 điểm (thay vì tổ chức 2 - 3 ngày tại một địa điểm như nhiều năm trước), tiếp nhận hơn 9.000 đơn vị máu, gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 5. 000 đơn vị máu.

“Ngày hội Hiến máu tình nguyện Cơ quan Bộ Y tế năm 2020”.

Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết giai đoạn thứ 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 với khởi phát là xuất hiện bệnh nhân thứ 17 - ca nhiễm đầu tiên tại Hà Nội. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động hiến máu.

Thách thức đặt ra cho các cơ sở y tế tại Việt Nam là làm sao vừa chống dịch an toàn lại vừa đẩy mạnh hoạt động hiến máu để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu cho điều trị.

“Do ảnh hưởng của dịch giai đoạn 2 cùng với sự vắng vẻ ở các nơi công cộng thì các điểm hiến máu cũng thưa thớt người đến. Nhiều đơn vị đã có kế hoạch tổ chức hiến máu trong tháng 3 đều đã thông báo hoãn lịch hiến máu và khả năng sẽ còn tiếp tục hoãn”- TS Bạch Quốc Khánh cho biết.

Với phương châm “Hiến máu an toàn– Đừng ngại Covid”, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sẽ đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch với tiêu chí 3A là: An toàn cho người hiến máu, An toàn cho người bệnh nhân máu và An toàn cho nhân viên y tế ”. Viện trưởng Bạch Quốc Khánh cũng cho biết, hiện tại, các tài liệu liên quan đến dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra như SARS, MERS hay Covid- 19 đều chưa cho thấy bằng chứng về việc các virus đường hô hấp này có khả năng lây truyền qua đường máu. Chính vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu chống dịch, Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý và cộng đồng tiếp tục chung sức, đồng lòng tham gia hiến máu để đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị cho người bệnh cần máu.

“Bên cạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện sử dụng máu lập kế hoạch sử dụng máu và chế phẩm máu tiết kiệm, hợp lý trong các trường hợp cần truyền máu và chế phẩm máu, đảm bảo an toàn người bệnh trong truyền máu; phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tham gia hiến máu”- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh./.