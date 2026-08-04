Vùng 4 Hải quân đưa 33 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa trở về đất liền an toàn

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay, Tàu 905 (Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa 33 ngư dân gặp nạn trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Trường Sa trở về đất liền an toàn sau hơn một tuần được cứu hộ, chăm sóc trên đảo Đá Tây.

