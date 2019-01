Vũng Tàu: 3 ngày nghỉ lễ, khách tắm biển không tăng

Theo Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, ba ngày nghỉ lễ (từ 29 - 31/12), lượng khách tắm biển tại các khu du lịch khoảng hơn 70.000 lượt người, tăng không nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách đang được thành phố siết chặt.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, mặc dù thời tiết trong những ngày nghỉ lễ khá oi bức nhưng tại bãi tắm ở TP Vũng Tàu lượng khách xuống tắm biển không nhiều.

Lượng khách tắm tại bãi Thùy Vân vắng khách hơn mọi năm.

Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ công suất buồng phòng đến chiều ngày 31/12 chỉ đạt khoảng 80%, trong khi ngày hôm qua chỉ đạt 50-60% công suất.

Ông Phạm Khắc Tộ, Trưởng Ban quản lý các khu du lịch Vũng Tàu cho biết, hiện lượng khách từ các tỉnh, thành lân cận vẫn đang đổ về TP Vũng Tàu, theo nhận định đến tối nay (31/12) lượng khách sẽ tăng nhẹ, không có đột biến như mọi năm.

Ông Tộ nói: “Lượng khách năm nay cũng tăng nhưng không đáng kể, từ giờ đến chiều tối lượng khách vẫn đang đổ về Vũng Tàu. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Trong 3 ngày vừa qua chúng tôi cứu vớt hơn 20 trường hợp đuối nước đưa vào bờ an toàn, có một trường hợp nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe đang chuyển biến tích cực”.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, công tác đảm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách tắm biển luôn được thành phố siết chặt, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp chặt chém du khách, không niêm yết giá theo đúng quy định.

Lượng khách xuống biển không tăng nhiều so với năm ngoái.

“Đường dây nóng về du lịch có nhận được phản ánh của du khách, các đoàn đi kiểm tra dịch vụ lưu trú, ăn uống cơ bản đều ổn định, không có tình trạng gian lận thương mại. Các cơ sở kinh doanh du lịch trước đây là điểm đen thì chúng tôi cũng nhắc nhở, chưa phát hiện có có dấu hiệu gì ”, ông Thuấn nói.

Dự kiến, trong chiều tối nay 31/12 lượng khách từ các nơi sẽ tiếp tục đổ về Tp Vũng Tàu để đón giao thừa, công tác đảm bảo ninh trật tự trong đêm nay được lực lượng chức năng của thành phố triển khai từ rất sớm. Hy vọng người dân địa phương và du khách sẽ có một đêm đón chào năm mới an toàn và ý nghĩa./.