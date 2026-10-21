English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vướng mắc tái định cư trên tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Thứ Tư, 06:20, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vướng mắc về suất đất tái định cư tại dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn khiến nhiều hộ dân ở Thái Nguyên phải đối mặt với khoản tiền phát sinh hàng trăm triệu đồng. Người dân mong muốn chính quyền sớm làm rõ chính sách chuyển tiếp, bảo đảm quyền lợi và ổn định chỗ ở.

Việc áp dụng mức suất tái định cư 100m² của tỉnh Thái Nguyên đang phát sinh vướng mắc tại một số khu tái định cư phục vụ Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. Có hộ đã nhận lô đất 200m², xây nhà theo phương án tái định cư trước đây nhưng nay được thông báo phải nộp thêm tiền để sử dụng phần diện tích vượt mức theo quy định. Trong khi đó, hồ sơ giải toả, di dân ở các địa phương có những thời điểm phê duyệt khác nhau nên cần được xem xét từng trường hợp cụ thể. 

vuong mac tai dinh cu tren tuyen cao toc cho moi - bac kan hinh anh 1
Ông Đoàn Văn Quyết, ở thôn Đoàn Kết, xã Thanh Mai bên căn nhà tái định cư sắp hoàn thành. Tuy nhiên, khoản tiền phải nộp thêm 2 triệu đồng/m² đất vượt mức hỗ trợ là quá lớn, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Để phục vụ Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, gia đình ông Đoàn Văn Quyết, 79 tuổi, ở thôn Đoàn Kết, xã Thanh Mai đồng thuận di dời nhà ở và phần lớn diện tích đất canh tác. Sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình được bố trí lô đất tái định cư rộng 200m² (tại khu vực do UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cũ triển khai) và đã xây dựng nhà mới; căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện phần thô.

Ông Quyết cho biết, khi nhà đã xây dựng, gia đình mới được thông báo phần diện tích được tính theo suất tái định cư là 100m². Theo bảng giá niêm yết tại nhà họp thôn ngày 17/9/2026 của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực VI, tỉnh Thái Nguyên, ông phải nộp thêm 200 triệu đồng cho 100m2 vượt định mức. Cộng khoản chênh lệch diện tích đất thu hồi, tổng số tiền gia đình phải nộp lại ngân sách là hơn 273 triệu đồng.

“Trước đây, gia đình đã thỏa thuận với Bắc Kạn, nhận tiền bồi thường xong hết rồi. Bây giờ lại phải bù thêm gần 280 triệu đồng, trong khi gia đình rất khó khăn, không có tiền để nộp. Nhà trước thì mới xây xong, nợ nần chưa trả hết thì đã phải giải tỏa. Chúng tôi chấp hành chủ trương nên mới chuyển vào đây. Gia đình mong muốn được giải quyết theo thỏa thuận với Bắc Kạn trước đây. Quy định của Bắc Kạn được áp dụng trước thời điểm sắp xếp, còn quy định của Thái Nguyên áp dụng sau thời điểm đó nên gia đình không thể chấp thuận việc thay đổi này. Mọi thỏa thuận với Bắc Kạn đã hoàn tất, tiền bồi thường cũng đã nhận rồi”, ông Quyết nói.

vuong mac tai dinh cu tren tuyen cao toc cho moi - bac kan hinh anh 2
Ngôi nhà của gia đình anh Trần Ngọc Ánh đã hoàn thiện phần móng, hiện đang xây tường bao. Tuy nhiên, hiện anh vẫn chưa biết nên tiếp tục xây dựng hay tạm dừng.

Theo Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn, suất tái định cư đất ở tại các xã, phường thuộc thành phố Bắc Kạn và thị trấn, trung tâm huyện lỵ là 100 m²; tại các khu vực còn lại là 200m². Các khu tái định cư phục vụ dự án tại huyện Chợ Mới trước đây được lập theo quy định này và người dân đã được thống nhất với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND (có hiệu lực cùng ngày). Theo đó, suất tái định cư bằng đất ở tại khu vực các xã là 100m²; Về xử lý chuyển tiếp quy định: trường hợp chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 27/3/2026 thì thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và Quy định mới; trường hợp đã phê duyệt phương án nhưng chưa có quyết định thu hồi đất trước ngày 27/3/2026 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt và các quy định tại Luật Đất đai năm 2024. Vì vậy, ngày phê duyệt phương án và tình trạng quyết định thu hồi đất của từng hộ là căn cứ cần đối chiếu khi giải quyết.

Tại xã Thanh Mai, 3 hộ thuộc diện tái định cư ở khu thôn Trung tâm được bố trí theo phương án 200 m²/hộ. Theo hồ sơ UBND xã cung cấp, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của cả 3 hộ dân này được phê duyệt trong năm 2025. Biên bản làm việc về bàn giao đất tái định cư ngày 7/7/2026 cũng ghi nhận mỗi hộ được giao đủ 200 m², nhưng không nêu căn cứ điều chỉnh diện tích theo quy định mới. Do đó, hồ sơ cần được đối chiếu thêm với thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất để xác định chính sách chuyển tiếp áp dụng cho từng hộ.

Gia đình anh Trần Ngọc Ánh (thôn Đoàn Kết) cũng đã làm xong phần móng và một phần tường bao nhà mới trên lô đất được giao. Anh Ánh cho biết gia đình nhận thông báo phải nộp thêm khoảng 200 triệu đồng để sử dụng 100 m² vượt định mức. Hiện căn nhà cũ của gia đình đã tháo dỡ để phục vụ dự án, còn việc xây nhà mới đang vướng khoản tiền phát sinh.

vuong mac tai dinh cu tren tuyen cao toc cho moi - bac kan hinh anh 3
Khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thạnh cơ bản hoàn thành, phục vụ bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

“Nhận đất, xây nhà rồi, gia đình tôi mới nhận được thông báo phải mua thêm 100 m² đất, với số tiền hơn 200 triệu đồng. Số tiền này quá lớn, gia đình không đủ điều kiện để làm nhà nữa. Tổng số tiền được phê duyệt bồi thường tất cả cây cối, hoa màu, tài sản trên đất của gia đình mới khoảng 800 triệu đồng. Sau khi sang ngang đất tái định cư, gia đình còn hơn 700 triệu đồng. Trong khi đó, đất đền bù chỉ được 803.000 đồng/m², còn bây giờ vào đây phải mua với giá 2 triệu đồng/m². Gia đình tôi đã chấp thuận phương án bồi thường trước đó thì mới đồng ý nhận tiền. Vì vậy, chúng tôi mong muốn trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn thực hiện như thế, để bà con không phải lấn cấn giữa quy định cũ và mới. Chúng tôi mong được 200 m² đất ở như trước, vì ở nông thôn còn cần có chỗ làm chuồng gà, chuồng lợn để chăn nuôi. Gia đình có 7 khẩu, nếu diện tích đất quá hẹp thì gần như không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt", anh Ánh nói.

Tại xã Thanh Thịnh, vướng mắc có điểm khác. Theo đại diện UBND xã, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của các hộ dân được phê duyệt sau ngày Quyết định 15/2026/QĐ-UBND có hiệu lực. Trong khi đó, dự án khu tái định cư Bản Áng đã được triển khai từ đầu năm 2025 và các lô đất được thiết kế rộng 200 m²; người dân cũng đã thống nhất phương án bố trí này từ trước. Xã có 21 hộ thuộc diện bố trí tái định cư tại khu vực; hiện còn 16 hộ chưa đồng thuận do khoản tiền phải nộp thêm để sử dụng đủ diện tích.

Theo ông Hà Đức Dục, Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh, địa phương đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích chính sách; tuy nhiên, khả năng tài chính của các hộ là trở ngại lớn: “Hiện nay, còn 16 hộ chưa di dời để bàn giao mặt bằng do vướng về suất tái định cư tối thiểu. Trung bình mỗi hộ phải nộp thêm trên 120 triệu đồng, hộ nhiều nhất gần 200 triệu đồng, tùy từng khu vực, lô tái định cư. Đây là khó khăn lớn đối với địa phương. Chính quyền xã đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động, giải thích, nhưng do phần lớn các hộ đều khó khăn về kinh phí nên chưa đồng thuận. Người dân đề nghị chính quyền địa phương báo cáo tỉnh xem xét, tháo gỡ đối với những dự án đang thực hiện chuyển tiếp như vậy. Bởi giá đất tại nơi thu hồi đất thấp, trong khi giá đất tái định cư phải mua thêm lại cao hơn, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí kinh phí vừa nộp tiền đất, vừa xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống”.

Đa số các hộ dân thuộc diện di dời tái định cư cũng cho rằng diện tích 100 m² khó có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống, đồng thời hạn chế không gian sinh hoạt và chăn nuôi quy mô hộ. Bởi vậy, việc khẩn trương xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình di dời, tái định cư sẽ giúp người dân ổn định chỗ ở, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Công Luận/VOV Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thiếu bãi đổ thải, tiến độ dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn bị ảnh hưởng
Thiếu bãi đổ thải, tiến độ dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn bị ảnh hưởng

VOV.VN - Cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn là dự án trọng điểm quốc gia, khởi công từ tháng 3/2025. Bên cạnh những vướng mắc về giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung tháo gỡ, việc thiếu bãi chứa đất đá thải phát sinh đang khiến một số gói thầu đứng trước nguy cơ phải thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ.

Thiếu bãi đổ thải, tiến độ dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn bị ảnh hưởng

Thiếu bãi đổ thải, tiến độ dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn bị ảnh hưởng

VOV.VN - Cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn là dự án trọng điểm quốc gia, khởi công từ tháng 3/2025. Bên cạnh những vướng mắc về giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung tháo gỡ, việc thiếu bãi chứa đất đá thải phát sinh đang khiến một số gói thầu đứng trước nguy cơ phải thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ.

Thái Nguyên phấn đấu giải phóng mặt bằng cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn trước 15/10
Thái Nguyên phấn đấu giải phóng mặt bằng cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn trước 15/10

VOV.VN - Các địa phương và đơn vị quản lý dự án thuộc tỉnh Thái Nguyên đang tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc GPMB cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn trước ngày 15/10/2025.

Thái Nguyên phấn đấu giải phóng mặt bằng cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn trước 15/10

Thái Nguyên phấn đấu giải phóng mặt bằng cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn trước 15/10

VOV.VN - Các địa phương và đơn vị quản lý dự án thuộc tỉnh Thái Nguyên đang tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc GPMB cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn trước ngày 15/10/2025.

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn phấn đấu bàn giao cơ bản mặt bằng trong tháng 9/2025
Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn phấn đấu bàn giao cơ bản mặt bằng trong tháng 9/2025

VOV.VN - Hiện Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2025.

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn phấn đấu bàn giao cơ bản mặt bằng trong tháng 9/2025

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn phấn đấu bàn giao cơ bản mặt bằng trong tháng 9/2025

VOV.VN - Hiện Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2025.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục