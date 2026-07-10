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Vướng mặt bằng nút giao Chợ Đệm, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lại ì ạch

Thứ Sáu, 11:43, 10/07/2026
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VOV.VN - Việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang gặp nút thắt lớn về giải phóng mặt bằng tại cửa ngõ TP.HCM, khiến nhiều hạng mục thi công phải triển khai cầm chừng. Điểm nghẽn tại nút giao Chợ Đệm cùng việc chậm di dời hạ tầng kỹ thuật đang đe dọa tiến độ dự án hơn 36.000 tỷ đồng.

Hơn 7 tháng sau khởi công, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn thi công cầm chừng tại nhiều vị trí. Nút thắt tập trung ở khu vực nút giao Chợ Đệm thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh, nơi mặt bằng ưu tiên chưa được bàn giao, hạ tầng kỹ thuật và công trình hiện hữu chưa được di dời, ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục xử lý nền đất yếu, cầu cạn, đường gom và tổ chức giao thông.

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Nhà dân, trụ điện trung thế, bano quảng cáo, bảng hiệu... nằm trong phạm vi mặt bằng dự án cản trở việc tổ chức thi công của các nhà thầu.

Dự án cần giải phóng thêm hơn 117 ha tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Trong đó, khoảng 20 ha là phần mặt bằng cần ưu tiên để phục vụ thi công tuyến chính và các nút giao. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương liên quan chưa có chuyển biến rõ rệt, khiến công trường bị chia cắt, nhiều mũi thi công không thể triển khai theo kế hoạch.

Toàn cảnh khu vực nút giao Chợ Đệm, cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Đây là điểm nghẽn lớn nhất trên đoạn qua TP.HCM khi nhiều hạ tầng kỹ thuật, công trình dân sinh và mặt bằng phục vụ thi công vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Công ty BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa từ ngày 30/3/2026 và doanh nghiệp dự án đã bàn giao cọc cho các địa phương. Dù vậy, tốc độ thu hồi đất chậm khiến các nhà thầu chưa thể mở rộng phạm vi thi công.

Trong ảnh, nhà dân, đường điện trung thế, hệ thống biển báo và bano quảng cáo chằng chịt nên các nhà thầu không thể tổ chức thi công xử lý nền đất yếu, mở rộng nền đường và tổ chức giao thông trong quá trình thi công.

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Máy móc thiết bị được nhà thầu tập trung để thi công nhưng vướng biển quảng cáo, đường ống cấp nước, cáp viễn thông... nên không thể triển khai thi công đồng loạt.

Dọc khu vực nút giao Chợ Đệm, nhiều trụ điện trung thế, đường dây, cáp viễn thông, đường ống cấp nước…vẫn nằm trong phạm vi cần xử lý. Khi các hạ tầng này chưa được di dời, nhà thầu không thể thi công đồng bộ vì không bảo đảm điều kiện an toàn.

Máy móc, thiết bị đã được tập kết tại công trường nhưng chỉ có thể hoạt động trong phần mặt bằng hẹp đã được giải phóng từ giai đoạn trước. Việc không có đủ mặt bằng sạch khiến các hạng mục xử lý nền đất yếu, mở rộng nền đường và tổ chức giao thông phải triển khai cầm chừng.

Tại hạng mục cầu cạn khu vực nút giao Chợ Đệm, nhà thầu Khải Thành mới tiếp cận được mặt bằng tại 1 mố và 7 trụ trong tổng số 2 mố, 15 trụ cầu để khoan cọc nhồi. Phần mặt bằng còn lại nhỏ hẹp, chưa đủ điều kiện tập kết thiết bị và tổ chức thi công đồng loạt.

Tại xã Tân Nhựt, TP.HCM, công tác giải phóng mặt bằng chủ yếu mới dừng ở bước giao nhiệm vụ, khảo sát hiện trạng, xác định mốc và ghi nhận thông tin ban đầu. Việc đo đạc chi tiết, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn cần được đẩy nhanh để tạo điều kiện bàn giao mặt bằng.

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Vướng mặt bằng, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận thi công cầm chừng.

Nhiều hạng mục thi công cầu, đường nhánh kết nối và xử lý nền đất yếu tại khu vực cầu vượt Chợ Đệm chưa đạt sản lượng theo kế hoạch. Đại diện nhà thầu cho biết phạm vi thi công bị chia cắt, mặt bằng chật hẹp nên thiết bị, nhân lực không thể phát huy hết công suất.

Hệ thống biển báo, pano quảng cáo và công trình phụ trợ dày đặc trong phạm vi nút giao khiến nhiều mũi thi công trên địa bàn TP.HCM chưa thể triển khai. Đây là nhóm vướng mắc cần được xử lý song song với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đường gom dân sinh dọc hai bên tuyến vẫn nằm trong phạm vi mở rộng cao tốc, làm phát sinh khó khăn trong tổ chức giao thông và thi công nền đường.

Nếu khoảng 20 ha mặt bằng ưu tiên không được bàn giao kịp thời theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Xây dựng, mục tiêu hoàn thành dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trước tháng 6/2028 sẽ đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng. Với một dự án giữ vai trò huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long, điểm nghẽn mặt bằng cần được tháo gỡ sớm để các nhà thầu có thể tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ chung.

Một số hình ảnh tại hiện trường thi công dự án:

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Bên trong "điểm nghẽn" lớn nhất - nút giao Chợ Đệm của dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
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Khu vực nút giao chợ Đệm, chằng chịt biển báo, bano quảng cáo chưa được di dời
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Nhiều trụ điện trung thế chưa được di dời, nhà thầu không thể thi công vì mất an toàn lao động
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Phi Long/VOV.VN
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