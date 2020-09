Xã có hơn 90% đồng bào Khmer chuyển mình nhờ xây dựng nông thôn mới

Được xem là địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đông nhất trong tỉnh Sóc Trăng với hơn 92%, lại nằm ở vùng sâu, vùng xa, trước đây, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú kinh tế hạ tầng cơ sở rất yếu kém, sản xuất lạc hậu, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, cc ý thức của người dân trong làm kinh tế từng bước tiến bộ, đưa đời sống gia đình được nâng cao.

Không còn lo lắng lúc về đêm, phải di chuyển trong đêm tối trên tuyến lộ đal vào chùa Bưng Cóc, kết nối giữa xã Phú Mỹ với xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, hiện nay, nhờ hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm đã được lắp đặt, giúp bà con đi lại an tâm, dễ dàng. Hưởng ứng chương trình “Thắp sáng đường quê” của địa phương, đại đức Liêu Huyền, trụ trì chùa Bưng Cóc cho biết, do thấy lượng xe lưu thông trên đường cũng nhiều nên sư đã vận động bà con phật tử đóng góp được trên 200 triệu đồng để xây dựng trên 70 cột bê tông và lắp đèn chiếu sáng hơn 70 bóng đèn, sử dụng năng lượng mặt trời. Do thấy được lợi ích mang lại, bà con phật tử hưởng ứng rất tích cực.

Tuyến đường kiểu mẫu xã Phú Mỹ.



Đại đức Liêu Huyền cho biết:" Sư cũng họp Ban quản trị chùa, các vị acha về công trình làm bóng đèn trên tuyến đường vào chùa. Sau đó đi đến thống nhất. Đến ngày bà con thực hiện nghi thức tôn giáo trong chùa, thì sư cũng phát động trong sala và vận động bà con phật tử mình cùng chung tay đóng góp xây dựng. Khi nghe phát động bà con hưởng ứng ngay. Mỗi phật tử ra một trụ bóng đèn".

Hiện nay, trên các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ về trung tâm xã, cùng một số tuyến đường bê tông nông thôn về các ấp, tối về là bừng sáng những ánh đèn điện hai bên đường. Phần lớn, kinh phí thực hiện chương trình “thắp sáng đường quê” đều do người dân tự nguyện đóng góp làm. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tai nạn giao thông. Không những vậy, nhiều tuyến đường còn được bà con trồng hoa mười giờ với đủ màu sắc, tạo cảnh quan rất đẹp.

Kinh tế Phú Mỹ chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, địa phương rất quan tâm trong hoàn thiện hệ thống thủy lợi, đưa vào trồng những giống lúa chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như nuôi bò sữa, bò thịt, trồng rau màu trong nhà lưới, trồng màu dưới chân ruộng…

Ông Đồ Văn Col, người dân ở xã Phú Mỹ cho biết, trước đây phần đông bà con chỉ trồng một vụ lúa với suy nghĩ “làm được bao nhiêu, ăn bấy nhiêu”. Nhưng nhiều năm trở lại đây, nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai, giúp người nông dân thay đổi cách nghĩ trong làm nông nghiệp, từ làm một vụ lúa bà con tăng lên làm 2 vụ, có năm, thời tiết thuận lợi tăng lên 3 vụ. Riêng gia đình ông, hiện có 30 công trồng lúa. Các con ông ứng dụng cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên tăng cả năng suất và lợi nhuận. Hiện nay đối với vụ lúa hè thu đạt trung bình từ 5-6 tấn/ha. Còn các vụ Đông Xuân, Xuân Hè thì đạt từ 7-8 tấn/ha:

Mô hình chăn nuôi bò sữa mang lại hiệu quả cao.



Ông Sơn Sà Ranh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết, nhận thức được lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới, nên đông đảo bà con tích cực tham gia. Nhiều hộ gia đình tình nguyện hiến đất làm tuyến tỉnh lộ, huyện lộ vào trung tâm xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, bà con đã chí thú làm ăn nên nhiều hộ từ nghèo khó trước đây, nay vươn lên ổn định kinh tế, khá giả. Từ đó chung tay xây dựng nên nhiều mô hình thắp sáng đường quê, trong hoa tuyến đường kiểu mẫu, đóng góp làm đường ở các ngõ, xóm, bảo vệ môi trường…

Ông Sơn Sà Ranh nhấn mạnh, đến nay, những tiêu chí nông thôn mới trong khả năng của địa phương thực hiện đều đã đạt: "Sau khi được lãnh đạo tỉnh, huyện, có sự hỗ trợ và đầu tư, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, Phú Mỹ hiện nay cơ bản đường giao thông nông thôn xã liền ấp, xã liền huyện. Theo tình hình thực tế hiện nay thì bà con trong việc đi lại, giao thương hàng hóa rất là thuận tiện. Từ đó nâng cao đời sống hiện nay của bà con. Từ một xã khó khăn trong việc giao thông đi lại, hiện nay đối với Phú Mỹ cũng cơ bản để đáp ứng theo yêu cầu và nguyện vọng của bà con".

Đến nay, Phú Mỹ đã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, do xuất phát điểm thấp nên tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn tương đối cao với hơn 9%, trong khi tỷ lệ hộ cận nghèo là trên 19%. Vì vậy, trong thời gian tới, Phú Mỹ quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, xây dựng nhiều mô hình cho lợi nhuận kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập cho bà con, để hướng tới giúp bà con thoát nghèo bền vững./.