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Xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình thông báo thu hồi đất trồng lúa

Thứ Ba, 17:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 Hải Phương, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu (nay là xã Hải Hậu).

Cụ thể, theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 17/6/2026 của UBND xã Hải Hậu (Ninh Bình) về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 Hải Phương thị trấn Yên Định huyện Hải Hậu nay là xã Hải Hậu đối với hộ ông (bà) Vũ Thị Nhạ.

xa hai hau, tinh ninh binh thong bao thu hoi dat trong lua hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Thông tin thu hồi đất như sau:

Chủ hộ là ông (bà): Vũ Thị Nhạ - Sinh năm 1917

Địa chỉ: Thôn 6 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng: 292 m2.

Loại đất: Đất chuyên trồng lúa (LUC).

Thuộc thửa số 111/2, tờ bản đồ số 44 - Theo Bản đồ Địa chính xã Hải Hậu, chỉnh lý sau dồn điền đổi thửa năm 2011.

Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 Hải Phương thị trấn Yên Định huyện Hải Hậu (nay là xã Hải Hậu) chưa liên lạc được, cũng như chưa gửi được thông báo thu hồi đất cho hộ ông (bà) Vũ Thị Nhạ hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (bao gồm những người thừa kế theo pháp luật quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 …)

Vậy nay thông báo này đề nghị hộ ông (bà) Vũ Thị Nhạ hoặc người thừa kế theo pháp luật quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất của bà Vũ Thị Nhạ có thông tin như nêu trên thì liên hệ với hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng xã Hải Hậu (Qua ông Chu Quang Diện số điện thoại 0383.786.444) để cung cấp các thông tin có liên quan.

Đây là thông báo lần 2 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình:

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 17/6/2026 của UBND xã Hải Hậu

PV/VOV.VN
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