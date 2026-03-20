Xác cá voi dài gần 10m dạt vào bờ biển Nghệ An

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hải Châu, ngay trong trưa cùng ngày, chính quyền địa phương đã phối hợp người dân trục vớt xác một con cá voi trôi vào bãi biển để đem chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Xác cái voi nặng khoảng hơn 5 tấn trôi dạt vào bờ biển xã Hải Châu Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Tỳ).

Trước đó, vào khoảng 9h sáng, một số ngư dân đánh bắt ven bờ tại khu vực xóm Phú Thành phát hiện xác cá voi bị sóng đánh dạt vào bãi cát. Khi tiếp cận, người dân ghi nhận xác cá có màu nâu trắng, đã thối rữa và bốc mùi khó chịu.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận định cá voi đã chết từ vài tuần trước. Xác cá có chiều dài gần 10 mét, ước tính trọng lượng hơn 5 tấn.

Rất đông người dân đã có mặt tại nơi xác cá voi trôi dạt vào bờ biển. (Ảnh: Nguyễn Tý).

Sự việc thu hút hàng trăm người dân địa phương đến theo dõi. Sau khi tiến hành các bước xử lý, chính quyền và người dân đã đào hố tại khu vực rừng gần bãi biển để chôn cất xác cá theo phong tục địa phương, nhằm tránh ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như đời sống sinh hoạt của các khu dân cư lân cận.