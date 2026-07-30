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VOV.VN - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị có đánh giá nguyên nhân sơ bộ về sự cố sụt lún sâu tại công trình đường liên xã dọc bờ sông trên địa bàn xã Lệ Thủy.
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https://vid.vov.vn/2026-07/4.xac-dinh-nguyen-nhan-so-bo-vu-duong-lien-xa-o-quang-tri-sut-lun-sau-toi-2m.m3u8
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Từ khóa
Xác định nguyên nhân sơ bộ vụ đường liên xã ở Quảng Trị sụt lún sâu tới 2m
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2026-07/4.xac-dinh-nguyen-nhan-so-bo-vu-duong-lien-xa-o-quang-tri-sut-lun-sau-toi-2m.m3u8
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