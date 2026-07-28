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VOV.VN - Clip ghi lại cảnh dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà đang được hâm nóng gây xôn xao mạng xã hội. Được biết, đây là bữa tân gia, gia chủ đặt 70 bàn tiệc mời khách.
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https://vid.vov.vn/2026-07/1.-xac-minh-clip-doi-bo-luc-nhuc-trong-dia-thit-ga-tai-tiec-tan-gia-.m3u8
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Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia
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2026-07/1.-xac-minh-clip-doi-bo-luc-nhuc-trong-dia-thit-ga-tai-tiec-tan-gia-.m3u8
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