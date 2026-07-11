Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 10/7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ phủ nhận có dấu hiệu tiêu cực liên quan kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh này như trên mạng xã hội chia sẻ.

