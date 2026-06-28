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VOV.VN - Công an phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) đang xác minh vụ việc một cô gái bị người đàn ông kéo tay rồi tát vào mặt trước cửa một quán karaoke.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tiktok_xac_minh_vu_co_gai_bi_tat_truoc_quan_karaoke_o_ninh_binh_1.mp4.m3u8
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Xác minh vụ cô gái bị tát trước quán karaoke ở Ninh Bình
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2026-06/tiktok_tiktok_xac_minh_vu_co_gai_bi_tat_truoc_quan_karaoke_o_ninh_binh_1.mp4.m3u8
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