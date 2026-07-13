Tóm tắt

VOV.VN - Sáng 17/6/2026, Diễn đàn "Phát triển nhiên liệu sinh học 2026" đã khẳng định xăng E10 là giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Không chỉ bảo vệ môi trường, đây còn là đòn bẩy nâng cao giá trị nông sản, mở ra sinh kế bền vững cho hàng triệu nông dân tại các phường, xã trên cả nước.