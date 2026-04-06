Xảy ra va chạm giao thông ở Đồng Tháp khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h, bà Phạm Thị Bích Ch., (56 tuổi) điều khiển xe mô tô hai bánh mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp, chở theo bà Nguyễn Thị Đ., lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng Chợ Gạo-Trung Lương (Đồng Tháp).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người

Khi phương tiện này đến đoạn thuộc khu phố Long Hòa B, gần Quảng trường Hùng Vương (thuộc phường Đạo Thạnh) thì va chạm với một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến người và phương tiện ngã xuống đường, bà Đ. tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ điều khiển xe mô tô bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Ô tô tải có liên quan vụ tai nạn giao thông chết người

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an phường Đạo Thạnh và các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc trên.