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VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Phước Hòa, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xe_7_cho_lat_sau_va_cham_xe_ben_1_nguoi_chet_nhieu_nguoi_bi_thuong.m3u8
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Xe 7 chỗ lật sau va chạm xe ben, 1 người chết, nhiều người bị thương
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2026-07/tiktok_xe_7_cho_lat_sau_va_cham_xe_ben_1_nguoi_chet_nhieu_nguoi_bi_thuong.m3u8
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