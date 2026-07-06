Xe 7 chỗ lật sau va chạm xe ben, 1 người chết, nhiều người bị thương

Tóm tắt

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Phước Hòa, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

