Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sáng nay, lực lượng chức năng phường Linh Xuân, TP.HCM (khu vực TP. Thủ Đức cũ) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe ben mất lái, đâm đổ dải phân cách, lao vào một cửa hàng mắt kính khiến 4 người trong nhà phải đi bệnh viện sơ cứu giữa đêm.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xe-ben-lao-vao-cua-hang-mat-kinh-gia-dinh-4-nguoi-may-man-thoat-chet.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Xe ben lao vào cửa hàng mắt kính, gia đình 4 người may mắn thoát chết
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_xe-ben-lao-vao-cua-hang-mat-kinh-gia-dinh-4-nguoi-may-man-thoat-chet.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật