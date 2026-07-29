Xe ben lao vào cửa hàng mắt kính, gia đình 4 người may mắn thoát chết

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay, lực lượng chức năng phường Linh Xuân, TP.HCM (khu vực TP. Thủ Đức cũ) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe ben mất lái, đâm đổ dải phân cách, lao vào một cửa hàng mắt kính khiến 4 người trong nhà phải đi bệnh viện sơ cứu giữa đêm.

