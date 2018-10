Xe BMW tông nát 5 xe máy dừng đèn đỏ làm 6 người thương vong

Đến 3 giờ sáng nay (22/10), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Nhiều người dân tại đây cho biết, khoảng 23 đêm 21/10, chiếc xe ô tô hiệu BMW biển số 51F – 27910 chạy tốc độ cao trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh thì cuốn hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ vào gầm.

Xe máy bị đâm la liệt tại hiện trường.

Chưa dừng lại, chiếc xe này tiếp tục lao lên phía trước đâm vào chiếc xe taxi biển số 51A – 398.67 đang rẽ vào vòng xoay. Có một người đi xe máy bị vướng dưới gầm xe kéo lê hàng chục mét tử vong ngay tại hiện trường, 5 chiếc xe máy vỡ nát, 2 chiếc ô tô cũng bị nát phần đầu và hông xe, móp méo biến dạng.

Chị Phan Minh Ngọc kể lại, đang ngồi gần đó nghe thấy tiếng xe va chạm liền chạy ra thì thấy xe BMW đâm vào hàng loạt xe máy và 1 chiếc taxi, cả ngã tư người và xe nằm la liệt.

Có mặt tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định, anh Phạm Thành Danh, một người dân hỗ trợ đưa nạn nhân vào viện cho biết, có ít nhất 5 người được đưa đi cấp cứu. Sau khi được cứu chữa 3 người đã tỉnh lại nhưng vẫn còn 2 người đang hôn mê.

“Tôi nghe tiếng xe va chạm chạy ra đã thấy người nằm la liệt, đường đầy máu me nên bế 2 người vào viện, 1 chiếc xe taxi khác cũng chở thêm một số người khác, người dân ở đây thấy tai nạn cũng chạy ra phụ giúp nhiều lắm. Lúc đó mấy nạn nhân đều bị hôn mê”, anh Danh cho hay.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, đầu xe BMW biến dạng hoàn toàn.

Được biết, người phụ nữ điều khiển chiếc xe BMW gây tai nạn là bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1972, ngụ đường D5, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM và đang là giám đốc nhân sự của 1 ngân hàng trên địa bàn TP HCM.

Tại trụ sở công an bà Nga khai nhận, trước khi xảy ra tai nạn có uống bia trong một bữa tiệc tại một nhà hàng ở quận 3. Do tài xế xin nghỉ nên bà tự lái xe về nhà, trong lúc điều khiển xe do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên./.

