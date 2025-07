Xe chở 4 người lao xuống lòng hồ, 2 vợ chồng tử nạn

Theo báo cáo của UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, khoảng 0h5 phút ngày 6/7, Công an phường Bình Khê nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực lòng đập Bến Châu thuộc khu Phú Ninh, phường Bình Khê có 1 xe ô tô bán tải màu vàng bị chìm dưới lòng hồ.

Các lực lượng chức năng huy động, tìm kiếm người bị nạn

Đập Bến Châu hiện nay do Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều quản lý, lòng hồ đang trong tình trạng cạn nước, chỉ một phần có nước, khu vực xung quanh hồ đã được cắm biển cảnh báo "Khu vực nguy hiểm không phận sự cấm vào". Ngay sau khi nhận được thông tin Đảng ủy và UBND phường tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng phường Bình Khê phối hợp với gia đình nạn nhân tiến hành xác minh sơ bộ ban đầu.

Căn cứ nội dung khai báo của những người liên quan xác định: Khoảng 21h30 phút ngày 5/7, anh N.N.H. (SN 1993) và vợ là V.T.T.L. (SN 1993), cùng trú quán tại phường Mạo Khê cùng vợ chồng anh Vũ Văn Hiệu (SN 1986), vợ là Ngô Thị Quyên (SN 1994) cùng trú quán tại phường Mạo Khê đi chơi bằng xe ô tô. Anh N.N.H. điều khiển xe, chị V.T.T.L. ngồi ghế phụ, anh Hiệu, chị Quyên ngồi ghế sau.

Khi đi đến đoạn tuyến đường tâm linh Yên Tử, Ngọa Vân khu Phú Ninh, phường Bình Khê thì anh N.N.H. điều khiển xe ô tô đi xuống khu vực lòng hồ Bến Châu, quá trình di chuyển khi đi vào khu vực bị ngập nước, ô tô bị nước tràn vào 1/2 xe. Cả 4 người đã di chuyển ra ngoài xe để tìm đường đi vào bờ. Do đêm tối khó xác định phương hướng, anh Hiệu và chị Quyên đi được vào bờ nhưng không thấy anh N.N.H. và chị V.T.T.L.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường huy động lực lượng công an, quân sự, an ninh cơ sở, khu phố và quần chúng nhân dân, cùng đó báo cáo Công an tỉnh cử lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đến 5h47 phút ngày 6/7 đã tìm thấy 2 thi thể anh N.H.H. và chị V.T.T.L. tử vong dưới nước tại đập Bến Châu.

UBND phường Bình Khê đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người tử nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định.

