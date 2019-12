Xe chở đoàn người khuyết tật tông vào vách núi: Người thứ 3 tử vong

Ngày 12/12, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã có thêm 1 nạn nhân trong vụ xe chở đoàn người khuyết tật tông vào vách núi tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã tử vong sau khi nhập viện, nâng số người tử vong trong vụ tai nạn này lên 3 người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân mới tử vong được xác định là anh Quang Tín (20 tuổi, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An). Trước đó, vào trưa ngày 11/12, anh Tín được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân. Sau khi được sơ cứu, anh Tín được đưa lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Ngoài ra, 4 nạn nhân còn lại do bị thương nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 11/12, xe khách loại 16 chỗ có dòng chữ đưa đón đoàn học sinh mang BKS của Hà Nội chở nhiều người khuyết tật lưu thông trên quốc lộ 16 để vào xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Khi đi đến đoạn đường qua địa bàn bản Huồi Cáng 2 (xã Bắc Lý) có nhiều đèo dốc, chiếc xe đã bất ngờ tông thẳng vào vách núi bên đường.

Đến thời điểm hiện tại vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến tài xế là Nguyễn Công Minh (53 tuổi) và bà Đinh Thị Thuận (37 tuổi, cùng trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tử vong tại chỗ, 5 người đi trên xe bị thương nặng. Người dân phải phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài, đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường chiếc xe bị biến dạng sau cú va chạm kinh hoàng.

Được biết, chiếc xe gặp nạn là của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam đang chở Đoàn công tác nghệ thuật tình thương xuất phát từ Hà Nội vào huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để hướng dẫn chương trình chăm sóc, đào tạo học sinh khuyết tật, mồ côi, giao lưu văn nghệ, hòa nhập cộng đồng, thắp sáng ước mơ…

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.