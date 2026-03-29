Xe chở than gây bất an cho người đi đường trên Quốc lộ 49 ở Huế

Chủ Nhật, 17:23, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lưu lượng xe đầu kéo chở than tăng mạnh trên Quốc lộ 49 (TP Huế) khiến tuyến đường miền núi vốn hẹp, nhiều khúc cua dốc trở nên quá tải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây bất an cho người dân.

Trên Quốc lộ 49, nối từ trung tâm thành phố Huế lên các xã miền núi thuộc huyện A Lưới cũ, mỗi ngày, hàng trăm xe đầu kéo chở than nối đuôi nhau, ì ạch vượt qua các khúc cua dốc rồi bất ngờ tăng tốc khi gặp đoạn đường thoáng. Lượng xe tải trọng lớn rầm rập chạy suốt ngày đêm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, người đi đường bất an. 

Áp lực xe chở than tiềm ẩn tai nạn giao thông trên Quốc lộ 49

Vào sáng sớm hay đêm khuya, từng đoàn xe hàng chục chiếc cũng rầm rập nối đuôi nhau chiếm gần hết mặt đường hẹp. Không ít người đi xe máy phải tấp vội xe xuống lề, thậm chí dừng hẳn lại để tránh xe đầu kéo.

Tình trạng này kéo dài khoảng 2 năm trở lại đây, kể từ khi lượng xe chở than từ Lào qua cửa khẩu La Lay về cảng Chân Mây, thành phố Huế tăng mạnh. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải trọng lớn đi qua, gây ra tình trạng quá tải.

Ông Phan Đăng Khoa, một người thường xuyên di chuyển trên tuyến nhớ lại tình huống suýt xảy ra tai nạn: “Bản thân tôi lúc đi chiều ngược lại với xe than, ở đoạn cua gấp khúc thì thấy xe đối diện, mình đã hạ tốc độ xuống rồi, ép sát về bên phải. Tuy nhiên, thấy đuôi xe vẫn cứ tiến lên, mình lại càng xuống lề nữa. Khi xuống lề rồi mà đuôi xe vẫn đánh. Rất may, đánh trúng gương chiếu hậu. Xe đã dài, lấn đường còn đi nhanh nữa, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn tới tính mạng và tài sản của người khác”.

Tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 49 liên quan xe đầu kéo
Xe chở than tự lật nằm chắn ngang đường ở xã A Lưới 1

Tại nhiều đoạn trên Quốc lộ 49, mặt đường chưa tới 5 mét, quanh co, dốc cao, các xe đầu kéo cỡ lớn trở thành nỗi ám ảnh đối với người đi đường. Khi vào cua, phần đuôi xe thường văng rộng sang làn đối diện, tạo ra những tình huống nguy hiểm đối với người đi đường.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, thành phố Huế cho biết, các vụ va chạm trên tuyến này hầu hết liên quan đến xe chở than.

“Thời gian qua các trường hợp va chạm với xe than xảy ra trên địa bàn khá nhiều. Trước tình hình đó, bà con nhân dân cũng mong muốn thành phố cũng như các cấp, ngành có những giải pháp cụ thể trong quá trình điều tiết xe than lưu thông, giảm tải để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của bà con nhân dân trên địa bàn”, theo ông Hải.

Lực lượng chức năng kiểm tra các xe chở than trên Quốc lộ 49

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đầu kéo, riêng Quốc lộ 49 chiếm tới 14 vụ.

Chỉ tính riêng đoạn từ Km25+100 thuộc ngã ba đường tránh Huế đến Km78+100, ngã ba Bốt Đỏ, Quốc lộ 49 có tới 111 đoạn đường cong, trong đó 93 vị trí không đảm bảo bề rộng làn đường và bán kính cong cho xe sơ-mi rơ-moóc và đầu kéo lưu thông. Khi vào cua, các phương tiện thường phải đánh lái lấn sang làn ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ va chạm đối đầu rất cao.

Xe chở than gây bụi mù mịt

Thời gian qua cơ quan chức năng đã cắm các biển báo cấm theo khung giờ cao điểm từ 5h - 7h, 11h - 14h và 17h - 19h. Ngoài khung giờ nêu, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông trên tuyến này vẫn rất lớn. Tại khu vực xã Bình Điền, nơi có 5 trường học nằm sát quốc lộ, nguy hiểm luôn rình rập.

Ông Nguyễn Hữu Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đăng Khoa lo lắng, mặt đường hẹp, quanh co, đi qua nhiều trường học, khu dân cư nhưng nhiều tài xế vẫn phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông.

Để giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 49, mới đây, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các ban ngành tăng cường kiểm soát xe tải trọng lớn trên Quốc lộ 49. Giải pháp hiện nay là thí điểm cấm xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo hoạt động vào ban ngày, cho phép chạy ban đêm, kết hợp kiểm tra chặt tốc độ và tải trọng nhằm hạn chế tai nạn. Đồng thời tăng cường kiểm soát tốc độ và xử lý các lỗi như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn.

Xe chở than trên Quốc lộ 49 

Thiếu tá Lê Tử Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết, thời gian qua đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trên toàn tuyến.

“Vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt vào các giờ ban đêm thì đơn vị thường xuyên tăng cường lực lượng xử lý tập trung vào các lỗi quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, các hành vị vi phạm về kỹ thuật an toàn phương tiện, các hành vi đỗ trong khu vực chợ, khu vực trường học, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, xử lý theo các quy định của pháp luật”, theo Thiếu tá Lê Tử Hiếu.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Huế Quốc lộ 49 xe chở than tai nạn giao thông
Tịch thu xe "bốc đầu", "diễn xiếc" trên đường giúp ngăn chặn tình trạng mất trật tự ATGT
Xử lý hoạt động vận chuyển gỗ gây mất ATGT ở Bắc Giang

VOV.VN - Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) quyết liệt tổ chức kiểm tra, xử lý các chủ phương tiện, lái xe vận chuyển nguyên liệu gỗ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Khởi tố nhiều thanh niên tụ tập biểu diễn xe máy gây mất trật tự, ATGT

VOV.VN - Ngày 1/11, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

