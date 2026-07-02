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VOV.VN - Sáng 2/7, Công an phường Bình Đông phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy đầu xe container khi đang di chuyển tại đại lộ Nguyễn Văn Linh.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xe_container_boc_chay_du_doi_tren_dai_lo_nguyen_van_linh_o_tp.hcm_.m3u8
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Xe container bốc cháy dữ dội trên đại lộ Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM
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2026-07/tiktok_xe_container_boc_chay_du_doi_tren_dai_lo_nguyen_van_linh_o_tp.hcm_.m3u8
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