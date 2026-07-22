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VOV.VN - Một xe container chở khoảng 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ) bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp.
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https://vid.vov.vn/2026-07/5.xe-container-cho-20-tan-sau-rieng-bat-ngo-boc-chay-sau-su-co-no-lop.m3u8
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Xe container chở 20 tấn sầu riêng bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp
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2026-07/5.xe-container-cho-20-tan-sau-rieng-bat-ngo-boc-chay-sau-su-co-no-lop.m3u8
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